Les cliniques d’avortement de l’Indiana intentent une action en justice pour bloquer l’interdiction quasi totale de l’État

INDIANAPOLIS (AP) – Les exploitants de cliniques d’avortement de l’Indiana ont déposé mardi une plainte visant à bloquer l’interdiction quasi totale de l’État sur les avortements.

Le procès intenté devant un tribunal du comté de Monroe affirme que l’interdiction, qui doit entrer en vigueur le 15 septembre, “enlève les droits fondamentaux des personnes qui demandent des soins d’avortement” en violation de la Constitution de l’Indiana. Il fait valoir que la loi “enfreindra le droit à la vie privée de Hoosiers, violera la garantie de l’Indiana sur l’égalité des privilèges et des immunités, et comprendra un langage inconstitutionnellement vague”.

La législature dominée par les républicains de l’Indiana a approuvé les restrictions plus strictes sur l’avortement le 5 août, ce qui en fait le premier État à le faire depuis que la Cour suprême des États-Unis a supprimé les protections fédérales contre l’avortement en annulant Roe v. Wade en juin.

La loi de l’Indiana comprend des exceptions, autorisant les avortements en cas de viol et d’inceste, avant 10 semaines après la fécondation; protéger la vie et la santé physique de la mère; et si un fœtus est diagnostiqué avec une anomalie létale.

En vertu de la loi, les avortements ne peuvent être pratiqués que dans les hôpitaux ou les centres de consultations externes appartenant aux hôpitaux, ce qui signifie que toutes les cliniques d’avortement perdraient leur licence. Tout médecin reconnu coupable d’avoir pratiqué un avortement illégal serait déchu de sa licence médicale d’État et pourrait faire face à des accusations criminelles passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à six ans de prison.

L’interdiction de l’Indiana a suivi la tempête politique sur une victime de viol de 10 ans qui s’est rendue dans l’État depuis l’Ohio voisin pour mettre fin à sa grossesse. L’affaire a attiré l’attention lorsqu’un médecin d’Indianapolis a déclaré que l’enfant était venu dans l’Indiana en raison de l’interdiction des « battements de cœur fœtaux » dans l’Ohio.

Le chef du groupe anti-avortement le plus important de l’Indiana a soutenu que la constitution de l’État protège la vie parmi les «droits inaliénables».

“Nous sommes convaincus que l’État l’emportera et prions que la nouvelle loi ne soit pas bloquée pour entrer en vigueur le 15 septembre, sachant que tout retard signifiera que le meurtre aveugle d’enfants à naître se poursuivra dans les cliniques d’avortement de l’Indiana”, a déclaré le PDG d’Indiana Right to Life. a déclaré Mike Fichter dans un communiqué.

Tom Davies et Arleigh Rodgers, l’Associated Press