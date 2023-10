26 octobre 2023 – Les entreprises commercialisant des thérapies à base de cellules souches coûteuses et non éprouvées ciblent les patients atteints de COVID long – une maladie souvent débilitante pour laquelle il n’existe à ce jour aucun traitement éprouvé, selon un rapport publié aujourd’hui.

Des chercheurs identifiés 38 entreprises de vente directe aux consommateurs vendent de prétendues thérapies à base de cellules souches pour prévenir et traiter le virus – dont 36 prétendent également traiter le syndrome post-COVID.

“Il existe ici une opportunité importante pour les régulateurs de comprendre qu’un certain nombre d’entreprises font encore des allégations publicitaires problématiques”, a déclaré Leigh Turner, PhD, premier auteur d’une étude sur la question et professeur de bioéthique à l’Université de Californie à Irvine. Département de la santé, de la société et du comportement. « Je ne pense pas que cela va disparaître de si tôt. Cela doit être une priorité élevée.

Les cellules souches, parfois appelées « cellules maîtresses » du corps, peuvent générer de nouveaux types de cellules – ce qu’aucune autre cellule du corps ne peut faire. Et bien qu’elles aient le potentiel de réparer et de régénérer les cellules, ces thérapies n’ont pas été approuvées par les organismes de réglementation et ne sont pas étayées par des données convaincantes en matière de sécurité et d’efficacité.