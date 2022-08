Les climatologues appellent à la désobéissance civile

La revue Nature Climate Change a publié un article exhortant les climatologues à s’engager dans la désobéissance civile pour sauver la planète

Les climatologues du monde entier devraient quitter leurs laboratoires et non seulement descendre dans la rue, mais s’engager dans des actes de désobéissance civile pour attirer l’attention sur la catastrophe climatique imminente, a déclaré un groupe de scientifiques dans un article publié par la revue Nature Climate Change.

Le groupe, composé de cinq climatologues et d’un politologue spécialisé dans les études sur la désobéissance civile, a blâmé “l’inaction des gouvernements, de l’industrie et de la société civile” pour la catastrophe potentiellement imminente et a averti que « le temps presse pour assurer un avenir viable et durable. »

Ceux “avec expertise” qui sont “désireux de transmettre leurs préoccupations d’une manière plus intransigeante” peut recourir à la désobéissance civile, déclare ensuite le groupe, louant de telles tactiques pour leur « Potentiel pour surmonter la myriade de complexités et de confusion entourant la crise climatique » et son “l’efficacité comme acte de communication.” Les co-auteurs ont également cité l’adolescente militante pour le climat, Greta Thunberg, qui a un jour appelé ses partisans à “agissez comme vous le feriez en cas de crise.”

Les cinq scientifiques britanniques et un scientifique suisse ont admis que tous “ont participé à des groupes de désobéissance civile et ont offert leur soutien à des groupes de désobéissance civile pour faire pression en faveur de l’action climatique”.

Lire la suite Le co-fondateur d’Extinction Rebellion arrêté par la police britannique pour complot en vue de causer des dommages criminels et de la fraude après des attaques bancaires

Les six scientifiques ont écarté toute critique potentielle selon laquelle eux-mêmes ou leur collègue renonceraient à l’impartialité en prenant part à de telles manifestations. « Modes traditionnels de recherche et de communication » ne répondent pas aux besoins des temps modernes, ont-ils soutenu, ajoutant que “la notion répandue selon laquelle la présentation sobre des preuves” par un scientifique à ceux qui sont au pouvoir servirait les meilleurs intérêts de l’humanité “n’est pas en soi une perspective neutre” mais soi-disant un “naïf” position cimentant le statu quo.

« Entre-temps, nous sommes depuis longtemps arrivés au point où la désobéissance civile des scientifiques est devenue justifiée », ont soutenu les co-auteurs. Les pays occidentaux et le Royaume-Uni en particulier ont déjà été témoins d’actes de désobéissance civile au nom de la protection du climat depuis un certain temps, Extinction Rebellion (XR) étant l’un des groupes les plus visibles utilisant de telles tactiques.

Bien que XR prétende être une organisation non violente, elle a souvent été accusée de vandalisme et a affronté la police à de nombreuses reprises. L’une de ses co-fondatrices, Gail Bradbrook, a été arrêtée l’année dernière au Royaume-Uni pour suspicion de fraude après que son mouvement eut réclamé « désobéissance à la dette ».