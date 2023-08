Les climatiseurs sont «une nécessité» alors que la Colombie-Britannique bat des records de chaleur vieux de près d’un siècle

Lorsque Nicky Fried et son mari sont arrivés à Vancouver en provenance d’Afrique du Sud il y a plus de 30 ans, ils n’avaient pas besoin de climatiseur.

Maintenant, ils en ont deux, a-t-elle déclaré mardi alors qu’elle dégustait un café glacé et de l’ombre à l’extérieur d’un café de Cambie Street.

« Je ne pense pas que ce soit si cher que ça. Ils travaillent et vous pouvez dormir confortablement, et vous pouvez passer votre temps à l’intérieur confortablement », a déclaré Fried.

Son mari, Hirschel Wasserman, a ajouté que la climatisation n’est « plus un luxe ; c’est devenu une nécessité.

La majeure partie du sud de la Colombie-Britannique est en train de griller sous une vague de chaleur alors que les températures font tomber des records dans certaines régions de la province qui ont été établis il y a près d’un siècle.

Dans le Downtown Eastside de Vancouver, une équipe de sensibilisation de l’Union Gospel Mission s’est efforcée de s’assurer que les gens sont conscients et prêts à faire face à la pointe de chaleur.

La porte-parole de la mission, Nicole Mucci, a déclaré que ceux qui souffrent de maladie mentale, d’itinérance ou qui ont des problèmes de santé chroniques sont les plus à risque de maladie et de décès par temps chaud.

Elle a déclaré que le personnel distribuait de l’eau, des chapeaux et de la crème solaire et encourageait les habitants du Downtown Eastside à rechercher des stations de refroidissement pendant la journée et à rester dans des abris la nuit.

Le ministère de la Gestion des urgences de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il ne s’agirait pas d’une répétition du dôme chauffant de 2021, qui a fait plus de 600 morts, mais il avertit les gens de prendre des précautions pour rester à l’écart de la chaleur, boire de l’eau et limiter les activités.

Le rapport du coroner sur l’événement de 2021 indique que la plupart des décès sont survenus à l’intérieur et concernaient des adultes de plus de 60 ans qui n’avaient pas de climatisation. Il a déclaré que le nombre de décès de personnes vivant dans la pauvreté était « inférieur à ce à quoi on aurait pu s’attendre ».

« Il est important d’apprendre des gens qui vivent dans ces quartiers, comme ceux qui vivent dans le Downtown Eastside de Vancouver », indique le rapport. « L’expérience vécue doit éclairer les stratégies communautaires de prévention, de la planification à la mise en œuvre. »

Mucci a accepté, notant qu’il est également important de se rappeler que de nombreuses personnes dans des quartiers tels que le Downtown Eastside vivent dans des logements abordables ou «précaires», comme des chambres individuelles, et n’ont pas toujours accès à des ventilateurs ou à la climatisation.

Elle a noté que l’équipe de logement de la mission a travaillé pour s’assurer que ses abris sont équipés de zones de refroidissement.

Mucci a déclaré avoir remarqué que de nombreux groupes au sein de la communauté surveillent maintenant pour s’assurer que les résidents sont préparés et protégés.

« Qu’il s’agisse de personnes sans logement, de personnes souffrant de dépendance, peut-être de personnes atteintes de maladie mentale, ou de personnes peut-être âgées ou handicapées, et de leur faire savoir que le temps chaud arrive », a-t-elle déclaré.

Environnement Canada exhorte les gens à être conscients des maladies causées par la chaleur et de leurs symptômes, y compris l’enflure, les éruptions cutanées, les crampes, les évanouissements, l’épuisement dû à la chaleur, les coups de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé.

Les 10 communautés les plus chaudes du Canada étaient toutes situées en Colombie-Britannique lundi et les prévisionnistes s’attendaient à ce que les températures torrides se poursuivent pendant au moins quelques jours de plus dans l’intérieur de la province.

Les communautés du canyon du Fraser de Lytton et Lillooet ont toutes deux franchi la barre des 40 ° C lundi, Lytton atteignant 41,5 ° C et Lillooet légèrement derrière.

Environnement Canada a déclaré que plus d’une douzaine de records quotidiens avaient été établis mardi, dont 37,5 °C à Port Alberni, battant la référence établie en 1933, et 30,6 °C au parc national Yoho, dépassant la marque de 1930.

La chaleur aggrave la situation pour environ 370 incendies de forêt qui brûlent dans la province. Plus de 160 d’entre eux sont considérés comme hors de contrôle.

Sarah Budd, agente d’information du BC Wildfire Service, a déclaré que le plus grand risque pour les incendies qui brûlent dans la province viendra jeudi lorsqu’un front froid se déplacera du nord-ouest, apportant des vents forts, des éclairs secs et le potentiel de déclencher plus d’incendies, tout en aggravant les incendies de forêt actuels.

Le service public d’électricité provincial BC Hydro a déclaré mardi qu’il avait également établi un nouveau record pour la demande horaire de pointe la plus élevée en août lundi soir.

BC Hydro a déclaré dans un communiqué que la consommation atteignait plus de 8 400 mégawatts, une vague de chaleur ajoutant généralement 1 000 mégawatts de consommation d’énergie, ce qui équivaut à allumer un million d’unités de climatisation.

Les bulletins d’Environnement Canada indiquent qu’une grande partie de la région côtière retrouvera des températures saisonnières d’ici mercredi, mais les régions du centre et du sud de la province subiront la chaleur un jour ou deux de plus.

Voici un aperçu des données associées à la vague de chaleur qui a commencé dimanche, fournies par Environnement Canada. Les informations sont correctes à partir de mardi midi.

Température la plus chaude : 41,5 °C à Lytton lundi

Records de chaleur quotidiens établis dans les stations météorologiques de la Colombie-Britannique depuis dimanche : 26

Température la plus chaude à l’aéroport international de Vancouver : 24,4 °C lundi

Température la plus chaude à l’aéroport international de Victoria : 30,5 °C lundi

Température la plus chaude à Kelowna : 37,8 °C lundi

Changement climatiqueTemps violent