Les clients Xfinity obtiendront HBO Max grâce au programme “Gratuit cette semaine”

Les clients Xfinity peuvent avoir un avant-goût des services payants sans frais supplémentaires via les télécoms Programme gratuit cette semaine, a déclaré mardi la société mère Comcast. Il propose une sélection tournante de nouveaux contenus gratuits, comme l’accès à des plateformes de streaming (y compris HBO Max) et des programmes de remise en forme, chaque semaine.

Free This Week est une nouvelle itération de la Watchathon Week de Xfinity, un programme Comcast a fait ses débuts il y a dix ans qui offrait aux clients une semaine d’échantillonnage de contenu gratuit. Cette stratégie double généralement l’audience d’un réseau ou d’un service de streaming, selon l’entreprise.

Les deux premières semaines de contenu gratuit cette semaine pour 2023 sont entièrement consacrées au contenu de bien-être, pour vous permettre de rester sur la bonne voie avec vos objectifs de remise en forme pour la nouvelle année. Des applications telles que The Great Courses, Gaia, One Day University, Gaiam TV, Sweat Factor et FitFusion de Jillian Michaels seront disponibles gratuitement pendant cette période.

Les clients de Xfinity peuvent s’attendre à d’autres contenus en streaming comme HBO Max, Showtime, History Vault, Revolt, Lifetime Movie Club et plus tout au long de l’année, mais la société n’a pas proposé de calendrier pour le contenu à venir.

“Avec Free This Week, nous offrons aux clients une chance sans engagement de découvrir quelque chose de nouveau chaque semaine de l’année”, a déclaré Sophia Ahmad de Comcast Cable dans un communiqué.

Vous pouvez accéder à la programmation “Gratuit cette semaine” et voir quel contenu gratuit est en magasin dans les semaines à venir en disant “Gratuit cette semaine” dans votre télécommande vocale.