Les clients Walmart, les employés vaccinés n’auront pas besoin de porter de masque dans les magasins

Vue extérieure d’un magasin Walmart le 23 août 2020 à North Bergen, New Jersey. Walmart a vu ses bénéfices bondir au dernier trimestre alors que les ventes de commerce électronique ont augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

Walmart a déclaré vendredi que les clients qui sont entièrement vaccinés contre Covid-19 n’auront pas besoin de porter de masque dans ses magasins.

Dans une note envoyée aux employés, le détaillant a déclaré que le changement de sa politique de masque prend effet immédiatement dans les magasins Walmart et son club de membres, Sam’s Club. À partir de mardi, il a déclaré que les employés entièrement vaccinés n’avaient pas besoin de porter de masque lorsqu’ils travaillaient.

La société a souligné les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention, publiées jeudi, selon lesquelles les personnes entièrement vaccinées n’ont pas besoin de porter un masque ou de rester à six pieds les unes des autres dans la plupart des cas, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

Dans la note de service, les dirigeants de Walmart ont déclaré qu’ils « continueront de demander aux clients et membres non vaccinés de porter des masques faciaux dans nos magasins et nos clubs ». Ils ont déclaré que les magasins auraient mis à jour des panneaux reflétant cette nouvelle demande.

Ils n’ont pas dit si, ni comment, Walmart vérifiera qui est ou qui n’est pas vacciné.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.