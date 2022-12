Les clients Starlink bénéficient d’un court sursis grâce aux plafonds de données

Que ce passe-t-il Début novembre, Starlink a annoncé qu’il se débarrasserait des données illimitées et passerait à un système de plafonnement des données pour tous les clients à partir de décembre. Il retarde maintenant ce changement de politique jusqu’en février. Pourquoi est-ce important Ce n’est pas tout à fait un miracle de vacances, mais c’est une bonne nouvelle pour les clients Starlink habitués aux données illimitées. Ce différenciateur clé entre le service d’Elon Musk et ses concurrents Internet par satellite disparaîtra toujours, mais pas aussi soudainement.

Il s’avère que le Grinch n’a pas volé tous les cadeaux de Lien stellaire clients en décembre. En novembre, Elon Musk service internet par satellite révélé il édicterait un plafond de données de 1 téraoctet par mois pour tous les clients aux États-Unis et au Canada à partir de décembre. Maintenant, cette décision a été repoussée jusqu’en février.

“Pour garantir que notre clientèle ne soit pas affectée négativement par un petit nombre d’utilisateurs consommant des quantités inhabituellement élevées de données, l’équipe Starlink met en œuvre une politique d’utilisation équitable pour les clients résidentiels aux États-Unis et au Canada… à partir de février 2023”, indique-t-il maintenant sur la site web de l’entreprise.

Cette nouvelle date de début semble être le seul changement par rapport à ce que Starlink a annoncé en novembre. Par le Politique d’utilisation équitable de Starlinkle plafond mensuel de données sera toujours de 1 To, et tous les clients qui dépasseront cette limite au cours de leur cycle de facturation de 30 jours verront leur service dépriorisé, ce qui entraînera des vitesses de téléchargement beaucoup plus lentes.

Cette nouvelle fait suite à la récente analyse d’Ookla montrant que Les performances de Starlink ont ​​chuté pour le deuxième trimestre consécutif en 2022. Les données de la société de test de vitesse ont révélé que les vitesses de téléchargement médianes de Starlink aux États-Unis étaient de 53 mégabits par seconde, ce qui est passé de 63 Mbps au deuxième trimestre et nettement en dessous de 100 Mbps à la fin de 2021.

Le plafond de données imminent aidera-t-il à endiguer la baisse des vitesses de téléchargement ? Le temps nous le dira, mais au moins les clients actuels de Starlink n’auront pas à faire face à un tel changement au milieu de la saison trépidante des fêtes.