Les clients Starbucks peuvent désormais gagner des Delta SkyMiles

Les clients de Starbucks peuvent désormais gagner plus que de simples “étoiles” pour leurs achats.

À partir de mercredi, la chaîne de café s’associe à Delta Air Lines et attribue 1 mile pour chaque dollar dépensé chez Starbucks dans le cadre d’une alliance entre “deux des programmes de fidélité les plus réputés d’Amérique”, ont déclaré les sociétés dans un communiqué de presse.

Les clients doivent d’abord lier leurs comptes Starbucks Rewards et Delta SkyMiles sur un site Web spécial afin de commencer à recevoir des miles sur les achats effectués dans les magasins Starbucks aux États-Unis. Comme autre avantage, les jours où les membres doivent voler avec Delta, ils gagneront des étoiles doubles, ou des points de récompense, sur leurs commandes Starbucks.

Pour inciter les clients à rejoindre le partenariat, les membres qui lient leurs comptes d’ici le 31 décembre gagneront 500 SkyMiles supplémentaires et, après avoir rejoint et effectué un achat Starbucks, ils accumuleront 150 étoiles, assez pour un café gratuit.

Les marques ont deux des programmes de fidélité les plus populaires du pays. Starbucks (SBUX) compte plus de 27 millions de membres aux États-Unis et Delta (DAL) compte environ 100 millions de membres dans le monde (la compagnie aérienne ne donne pas de chiffres pour les États-Unis).

L’expansion de Starbucks Rewards est un objectif pour l’entreprise car elle permet à la chaîne d’accéder aux données et aux habitudes de commande des clients, ce qui aide l’entreprise à cibler les membres avec des offres. De plus, les membres dépensent généralement plus d’argent pour chaque achat que les non-membres. Des partenariats comme ceux-ci aident Starbucks «à accroître sa notoriété et à stimuler sa croissance», ainsi qu’à attirer de nouveaux membres, a déclaré la chaîne dans le communiqué.

Le géant du café s’inspire également du livre de jeu de Delta, car la compagnie aérienne a déjà un certain nombre de partenariats permettant aux membres d’accumuler des SkyMiles sans voler, y compris pour les trajets Lyft, les achats Instacart et les séjours Airbnb. Le transporteur a déclaré dans le communiqué que ce nouveau partenariat aide l’entreprise à “offrir plus de moments et d’interactions qui comptent, à la fois dans les airs et au sol”.

Le plus récent avantage de Starbucks à son programme de fidélité survient alors que son rival Dunkin’ a récemment apporté des modifications à certaines parties de son propre programme, ce qui a suscité une certaine indignation parmi les membres.