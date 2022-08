Les clients sont déconcertés par les rouleaux BURNT si carbonisés qu’ils sont noir de jais, mais certains les appellent “magnifiques”

Les CLIENTS ont été déconcertés par les “beaux” petits pains frais vendus sur un marché – parce qu’ils ont été BRÛLÉS jusqu’à ce qu’ils soient croustillants.

Le rouleau «à gros feu» trop cuit et à croûte noire laisse les parieurs divisés sur les réseaux sociaux après avoir été vendu au Hyde Indoor Market, dans le Grand Manchester.

Le rouleau “fort tiré” ou “bien tiré” a été qualifié de beau par certains et dangereux par d’autres Crédit : MEN Media

Mais alors que certains ont suggéré qu’ils pourraient même être « dangereux » à grignoter, d’autres n’en ont jamais assez.

On dit que le rouleau carbonisé a un intérieur aéré et moelleux, et est un aliment de base dans les boulangeries et les marchands de journaux en Écosse depuis des décennies.

Des photos récentes du “petit pain bien cuit”, qui est vendu à The Bread Stall dans le Hyde Indoor Market, ont été partagées sur des groupes Facebook locaux et ont lancé une discussion animée.

Certains résidents ont décrit le produit de boulangerie comme “beau” et addictif, tandis que d’autres ont choisi de rester à l’écart – se moquant de son apparence sombre et le qualifiant même de dangereux.

Une personne a déclaré: “Quiconque dit qu’ils sont brûlés … c’est à quoi ils sont censés ressembler, mais ils ont un goût incroyable et ils conservent leur fraîcheur .. si vous ne les avez jamais eus, essayez-les et vous ne mangerez plus jamais un autre bar. “

À quoi quelqu’un a répondu: “Absolument, ils ont bon goût quand ils sont comme ça.”

Une femme a décrit à quel point le rouleau est devenu populaire dans sa maison, elle a déclaré: “Ce sont beaux, Jésus. J’en prends toujours une douzaine quand à Hyde et les fonds de four pour mon fils et mon mari, mais ils en ont essayé un et maintenant ils sont accro.”

Une Écossaise a décrit à quel point les rouleaux sont populaires : “Ils se vendent à 8 heures du matin. Mon préféré avec une tranche carrée et une sauce brune.”

Tout le monde n’était pas fan, cependant, un utilisateur a déclaré : “Certainement cancérigène. Faire attention.”

Un autre utilisateur qui n’aimait pas trop le rouleau a déclaré: “J’essaye de vendre leurs offrandes brûlées”

Une autre personne a commenté sarcastiquement: “Bien tiré d’un canon?”

Quelqu’un d’autre a demandé: “Est-ce que vos dents deviendraient plus blanches en mangeant ça avec tout ce charbon de bois?”

Un autre a plaisanté: “La prochaine fois que vous brûlerez une pizza, souvenez-vous simplement de ce message … ce n’est pas brûlé.”

Selon les médias sociaux de Hyde Market, The Bread Stall est situé à l’étage du Hyde Market Hall, avec l’Egg Stall.

Il “fournit quotidiennement du pain et des muffins frais de boulangerie, incorporant également The Egg Stall fournissant des œufs frais de la ferme”.

En 2018, l’agence écossaise des normes alimentaires a averti les consommateurs de limiter leur consommation de petits pains bien cuits et d’autres aliments riches en amidon pour se prémunir contre l’acrylamide, un produit chimique cancérigène.

Cependant, selon Cancer Research UK, il est peu probable que l’acrylamide provenant de toasts brûlés, de chips brûlées ou de pommes de terre croustillantes augmente le risque de cancer.