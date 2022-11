Les clients qui réduisent leurs coûts viennent nous voir dans une économie difficile

Réseaux de Palo Alto voit des vents favorables de la part des clients qui cherchent à réduire les coûts dans la détérioration de l’économie, a déclaré jeudi le PDG Nikesh Arora.

“Le côté positif dans l’environnement actuel, c’est que nous avons plus de conversations sur la consolidation – parce que tout à coup, la priorité numéro un en plus d’être sécurisée est : ‘Pouvez-vous m’aider à faire ça sans que j’augmente les coûts ?'”, a-t-il déclaré à Jim Cramer. .

L’incertitude macroéconomique suscitée par l’inflation persistante, les augmentations des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les fermetures de Covid en Chine ont forcé les entreprises de tous les secteurs à réduire leurs coûts en procédant à des licenciements, en gelant les embauches et en réduisant d’autres dépenses.

La société de cybersécurité, dont les actions se trouvent dans le Bullpen for Cramer’s Charitable Trust, a annoncé jeudi après la cloche des revenus et des bénéfices par action au premier trimestre fiscal meilleurs que prévu. Les actions de Palo Alto Networks ont augmenté de près de 7 % dans les échanges prolongés après avoir chuté initialement lors de la publication du rapport. Dans les échanges de vendredi, le titre a bondi de plus de 7 %.

Qualifiant la priorisation des entreprises de la rationalisation des sorties de trésorerie de “solution miracle” pour Palo Alto Networks, Arora a également souligné que les clients sont de plus en plus exigeants avec leurs dépenses.

“Vous allez là-bas et dites:” Écoutez, je peux remplacer sept fournisseurs pour vous. Je peux vous aider à obtenir un meilleur résultat en matière de sécurité. Et je peux le faire à moindre coût “, a-t-il déclaré, ajoutant:” nous avons pour augmenter l’activité et l’orientation que nous devons avoir sur le marché et espérons que notre meilleure exécution pourra nous aider à corriger les tendances macroéconomiques que nous observons.”