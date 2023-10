Êtes-vous prêt pour ce que le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) considère comme l’avenir du conseil aux entreprises ?

PwC est maintenant en partenariat avec OpenAI, propriétaire de ChatGPT, pour offrir aux clients des conseils générés par l’intelligence artificielle en tant que stratégie de réduction des coûts qui, selon lui, stimulera également la productivité.

Erika McKeever, responsable des affaires publiques de PwC UK, a déclaré à Quartz que tout le contenu généré par l’IA utilisé à des fins de conseil sera examiné par le personnel de l’entreprise avant d’être soumis aux clients. « Le personnel utilisera l’IA pour examiner les documents, les politiques, la législation, les recherches générales et fournir de meilleures informations à nos clients dans toute une gamme de domaines », a déclaré McKeever.

Mais les clients voudront-ils continuer à payer pour des conseils en matière de fiscalité, de réglementation et de ressources humaines s’ils sont générés par des robots ?

Pourquoi PwC mise-t-il énormément sur l’IA ?

La société, qui a annoncé en avril prévoit d’investir 1 milliard de dollars en IA générative dans l’ensemble de ses opérations aux États-Unis au cours des trois prochaines années, est fermement convaincu que l’IA va changer la donne dans le secteur mondial du conseil. Bivek Sharma, directeur de la technologie et responsable de l’IA et des alliances chez PwC UK, a déclaré à Bloomberg : « le fardeau de la conformité à l’échelle mondiale augmente » et les clients devraient commencer à s’habituer au déploiement de l’IA « pour faire face à ces situations très complexes ».

Bien que la dernière collaboration avec OpenAI ne repose pas sur ChatGPT, en mars, PwC en partenariat avec Harvey, une startup d’IA construite sur la technologie GPT, pour améliorer la fourniture de services juridiques et « permettre aux professionnels de PwC d’identifier des solutions plus rapidement ». La technologie a été mise à la disposition de plus de 4 000 juristes.

L’entreprise, qui a 191 000 clients à l’échelle mondiale, veut également les aider créer des outils d’IA et les former à la meilleure utilisation de l’IA, selon son vice-président Mohamed Kande.

Le rival de PwC, KPMG, fait également des progrès dans l’utilisation de l’IA, après partenariat avec Microsoft en juillet pour utiliser ses services Azure OpenAI.

Le cabinet de conseil Ernst & Young, qui compte environ 250 000 clientsconstruit également des services au-dessus de ChatGPT, mais avec une certaine prudence. Selon le PDG Jeff Wongl’entreprise compte « une série de clients à travers le monde qui sont très, très intéressés par l’espace ».

Les clients paieront-ils pour des conseils générés par des robots ?

Cependant, il reste à voir si les clients de PwC paieraient pour être conseillés par des robots, alors que l’IA générative est connu pour halluciner et donnez de mauvaises réponses lorsque vous êtes invité à consulter un professionnel. En mai, un New York l’avocat a été poursuivi pour s’être appuyé sur de fausses citations qu’il a générées à l’aide de ChatGPT pour un cas qu’il traitait.

Avant ces partenariats en IA, PwC avait exprimé des réserves sur l’utilisation de la technologie pour le travail des clients, avertissant qu’elle était susceptible de générer des informations fausses et trompeuses. Cependant, l’entreprise a permis à ses employés d’expérimenter la technologie en dehors des données des clients et de l’entreprise.

Mais la croissance méfiance des gens à l’égard de l’IA et entreprises pourrait rendre les clients de PwC réticents à payer pour des conseils générés par l’IA. Une étude récente (pdf) par KPMG et l’Université du Queensland ont révélé que 61 % des gens sont sceptiques quant à la confiance dans les systèmes et applications d’IA. Un mois de septembre enquête de CNBC Cela amplifie également cette méfiance à l’égard de l’IA : 50 % des conseillers déclarent qu’ils ne peuvent pas laisser l’IA les conseiller.

Les chiffres pourraient bien être encore pires lorsqu’il s’agit de sociétés qui décident de payer des millions de dollars pour des consultations non humaines, en particulier dans des domaines sensibles comme les conseils en matière de conformité fiscale et juridique.