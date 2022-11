Les clients ont maîtrisé le tireur qui a tué au moins 5 personnes au Colorado Club

COLORADO SPRINGS – Un homme enveloppé d’une armure corporelle et brandissant un fusil de style AR-15 a attaqué une discothèque LGBTQ à Colorado Springs samedi soir, dans un saccage qui a tué au moins cinq personnes et blessé au moins 25 autres.

Au moins une personne à l’intérieur de la discothèque, le Club Q, a attaqué et maîtrisé le tireur, ont déclaré les autorités, contribuant ainsi à empêcher de nouvelles effusions de sang. Le maire John Suthers de Colorado Springs a déclaré qu’un homme avait saisi une arme de poing au tireur, puis l’avait frappé avec, le maîtrisant. Lorsque la police a fait irruption dans le club, l’homme était toujours au-dessus du tireur, le clouant au sol, a déclaré M. Suthers.

Les propriétaires du club, qui avaient regardé la bande de surveillance, ont salué les actions de deux clients qu’ils disaient ne pas connaître mais qui, ensemble, avaient maîtrisé le tireur et l’avaient maintenu au sol jusqu’à l’arrivée de la police.

“Un client a abattu le tireur et a été aidé par un autre”, a déclaré Matthew Haynes, l’un des propriétaires du club. Se référant à la première personne qui a agi, M. Haynes a ajouté : « Il a sauvé des dizaines et des dizaines de vies. Arrêta l’homme à froid. Tout le monde s’enfuyait et il a couru vers lui.

Les responsables de la police ont identifié le tireur comme étant Anderson Lee Aldrich, 22 ans. Il a été blessé et soigné dans un hôpital. La police a récupéré deux armes à feu au club, a déclaré Adrian Vasquez, chef du département de police de Colorado Springs. Les autorités ont déclaré qu’elles travaillaient toujours pour déterminer à qui appartenait le long fusil utilisé lors de la fusillade, ainsi que d’autres armes trouvées sur les lieux.

M. Vasquez a déclaré que le suspect n’avait pas parlé aux enquêteurs et ne semblait pas avoir dit quoi que ce soit sur les lieux du crime. Il a dit que la fusillade avait duré à peine une minute.

Le procureur de district local, Michael J. Allen, a déclaré dans un communiqué que son bureau s’attendait à ce que “l’affaire soit officiellement transférée à mon bureau” pour une décision d’inculpation dans les prochains jours. Il a déclaré que la fusillade semblait avoir été perpétrée par une seule personne. Le FBI a également été impliqué dans l’enquête.

Le nombre exact de victimes blessées était incertain. Certaines personnes s’étaient poussées à se faire soigner, ont déclaré des responsables de la police, et toutes les blessures n’étaient pas dues à des blessures par balle. Certains ont peut-être été blessés en fuyant. Au moins deux personnes restaient dans un état critique dimanche matin, ont indiqué des médecins de deux hôpitaux.

La fusillade a éclaté quelques minutes avant minuit, alors que les fêtards profitaient d’une soirée dans un club considéré comme un refuge sûr pour la communauté LGBTQ. Cela rappelait douloureusement le massacre de 2016 à Pulse, une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride, où un homme armé a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres après avoir proclamé allégeance au groupe terroriste État islamique.

Marqueurs de preuve à l’extérieur d’un magasin 7-Eleven près du Club Q à Colorado Springs. Le crédit… Andrew Miller pour le New York Times

Joshua Thurman, qui était allé au Club Q pour une fête d’anniversaire anticipée, pensait que les premiers coups de feu faisaient partie de la musique. Il est resté sur la piste de danse, mais quand il a entendu d’autres coups de feu et a vu un éclair de la bouche d’une arme à feu, il a couru vers un vestiaire à l’arrière du club. Il y est resté avec un interprète de drag et un autre client et a décrit avoir entendu le «pow! ouf !” de coups de feu.

“Quand nous sommes sortis des vestiaires, nous avons vu des corps”, se souvient-il dimanche matin, étouffant un sanglot. “Il y avait du verre brisé, du sang – j’ai perdu des amis!”

M. Thurman, 34 ans, s’est entretenu avec des journalistes à l’extérieur du club, où il était allé récupérer sa voiture sur le parking. Il a dit qu’il avait travaillé au club en tant que danseur go-go et qu’un barman qu’il avait appris à connaître au fil des ans faisait partie des personnes tuées.

M. Thurman a déclaré que le Club Q était un “endroit sûr” pour ses clients : “C’est un endroit que nous aimons, un lieu de paix, un endroit où être nous-mêmes.”

Le motif de l’attaque au Club Q était encore inconnu. Le maire Suthers a déclaré que la fusillade “avait toutes les apparences d’un crime de haine”, mais il a déclaré que les enquêteurs parcouraient toujours l’historique des médias sociaux du tireur et faisaient des interviews pour déterminer un mobile.

Le président Biden a dénoncé le ciblage apparent de la communauté LGBTQ.

“Les lieux censés être des espaces sûrs d’acceptation et de célébration ne devraient jamais être transformés en lieux de terreur et de violence”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous ne pouvons et ne devons pas tolérer la haine.”

M. Biden a renouvelé son appel à une interdiction fédérale des armes d’assaut, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de soutien au Congrès pour en promulguer une. “Quand déciderons-nous que nous en avons assez ?” Il a demandé. “Nous devons lutter contre l’épidémie de santé publique de la violence armée sous toutes ses formes.”

Un homme du même nom et du même âge que le suspect de la fusillade du club a été arrêté en juin 2021 après que la mère de l’homme eut appelé la police et déclaré qu’elle n’était pas avec son fils et ne savait pas où il se trouvait, mais qu’il avait menacé de faire du mal avec une bombe, des munitions et d’autres armes. Les négociateurs de la police l’ont persuadé de sortir d’une maison et de se rendre – mais pas avant que la police n’ait évacué les résidents d’environ 10 maisons voisines dans un quartier de banlieue juste à l’extérieur de Colorado Springs, à cause de l’alerte à la bombe.

La police n’a pas précisé si le suspect de la fusillade et l’homme arrêté en 2021 sont une seule et même personne.

L’homme a été accusé de plusieurs crimes après cette arrestation, dont un crime menaçant et trois accusations d’enlèvement. On ne sait pas qui il a été accusé d’enlèvement.

Une veillée a eu lieu à l’église All Souls Unitarian Universalist à Colorado Springs dimanche après-midi. Le crédit… Andrew Miller pour le New York Times

La police a déclaré en 2021 qu’elle n’avait trouvé aucun explosif. Un porte-parole de la section locale Le procureur de district a refusé de dire dimanche comment les accusations avaient été résolues.

La mère de l’Anderson Aldrich impliqué dans cette affaire avait loué une chambre d’amis à Leslie Bowman, qui a déclaré dimanche dans une interview qu’elle était absente à ce moment-là.

“Sa mère m’avait appelée et m’avait dit:” Ne rentre pas à la maison tout de suite, il y a des gens qui recherchent Andy “, se souvient Mme Bowman, en utilisant le surnom de l’homme.

Dimanche, après la fusillade, Mme Bowman s’est demandée pourquoi l’homme était peut-être en liberté et capable de mettre la main sur un fusil, s’il avait été accusé d’alerte à la bombe.

“Pourquoi n’est-il pas en prison, après que cela se soit passé?” a demandé Mme Bowman. “Après ce premier jour, la police ne m’a jamais contacté pour obtenir des informations supplémentaires. Je suis un partisan du deuxième amendement, ne vous méprenez pas. Mais qu’il soit là-bas et qu’il ait accès à des armes après cet incident, je ne le comprends pas.

Les efforts pour joindre les membres de la famille de M. Aldrich arrêtés lors de la fusillade de dimanche ont été infructueux.

Colorado Springs, une ville d’environ 500 000 habitants au sud de Denver, est un bastion républicain et, pendant des décennies, ce fut un centre d’efforts chrétiens conservateurs pour adopter des lois limitant les droits des homosexuels.

Mais la ville, qui a longtemps eu une communauté LGBTQ petite mais dynamique, est devenue plus diversifiée. Il accueille désormais un défilé annuel de la fierté, et sa croissance démographique rapide a dilué l’influence des conservateurs d’extrême droite.

Le Club Q se dresse sur un grand boulevard commercial, à côté d’une pharmacie Walgreens et d’une sandwicherie Subway. Le club a ouvert ses portes en 2002, dans un emplacement discret derrière un centre commercial linéaire que le fondateur a choisi en partie parce qu’à l’époque, les clients avaient besoin d’une entrée où ils pouvaient aller et venir sans être vus, a déclaré Nic Grzecka, copropriétaire du club avec M. Haynes.

Les propriétaires ont déclaré que lorsqu’ils ont visionné la vidéo de surveillance de la fusillade, ils ont vu le tireur s’arrêter lourdement armé et portant un gilet pare-balles de style militaire. M. Haynes a déclaré que le tireur était entré dans la boîte de nuit avec une “énorme puissance de feu” – un fusil et ce qui semblait être six chargeurs de munitions – et avait commencé à tirer.

Matthew Haynes, le copropriétaire du Club Q, a déclaré que la personne qui avait initialement agi pour maîtriser le tireur avait sauvé « des dizaines et des dizaines de vies ». Le crédit… Andrew Miller pour le New York Times

Les policiers sont arrivés et ont placé le tireur en garde à vue dans les six minutes suivant la réception d’un appel d’urgence au sujet de la fusillade. M. Grzecka et M. Haynes sont arrivés quelques minutes plus tard. “C’était le chaos”, a déclaré M. Haynes.

Quelques heures avant la fusillade, le Club Q a publié sur Facebook un “brunch musical de dragsters” dimanche matin pour marquer la Journée du souvenir transgenre, qui honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cause de la violence anti-transgenre.

Après la fusillade de masse de 2016 à Pulse, M. Haynes a déclaré que lui et M. Grzecka étaient « vigilants » quant à la sécurité de leur club.

“Nous avons travaillé avec le département de police de Colorado Springs et le FBI en réponse à diverses menaces au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Mais il n’y avait eu aucune menace récente connue envers le Club Q.”

Après la fusillade de Pulse, a déclaré M. Grzecka, la communauté gay de Colorado Springs s’était rassemblée, “pensant que nous prenions position”.

Il a ajouté: “Nous avons eu cette veillée, debout dans notre parking, sans jamais penser que cela allait se produire dans notre communauté.”

Jack Healy rapporté de Colorado Springs, Michel Smith de Chicago, Adam Goldmann de Washington et Patricia Mazzei de Miami. Le reportage a été fourni par Noël Noir , Nicolas Bogel-Burroughs , Charlie Brenan , Emma Bubola , Emilie Cochrane , Jill Cowan , Eliza Fawcett , Eduardo Médine , David Philipps , Victor Manuel Ramos , Rubin d’avril , Ava Sasani , Évier Mindy , Luc Vander Ploeg , Daniel Viktor et Cassandre Vinograd . Alain Delaquérière et Kirsten Noyes contribué à la recherche.