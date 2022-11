Les clients ont maîtrisé le tireur qui a tué au moins 5 personnes au Colorado Club : mises à jour en direct

20 novembre 2022, 7 h 41 HE

Les motifs de la fusillade de Colorado Springs faisaient toujours l’objet d’une enquête dimanche, mais au cours des dernières décennies, les clubs et bars LGBTQ américains ont été la cible d’attaques.

En 2016, un homme armé a tué 49 personnes et en a blessé 53 autres au Pulse, une discothèque gay bondée d’Orlando, en Floride, lors de la deuxième fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire américaine. Le tireur a prêté allégeance au groupe militant de l’État islamique lors d’un appel au 911.

Le 19 novembre 1980, exactement 42 ans avant la fusillade de Colorado Springs, un homme armé a tué deux hommes devant deux lieux gays du West Village de New York.

Un ancien agent de la police des transports en commun, qui était également le fils d’un ministre, a tiré au hasard avec une mitraillette sur des hommes se tenant devant le Ramrod, un bar en cuir populaire, et le bar Sneakers sur West Street.

L’une des victimes était Vernon Kroening, un ancien moine bénédictin originaire du Minnesota, qui était directeur musical, chef de chœur et organiste de l’église catholique romaine Saint-Joseph de Greenwich Village. L’autre était Jorg Wenz, un portier de 24 ans au Ramrod, décédé quelques heures plus tard à l’hôpital St. Vincent. Six autres hommes ont été blessés cette nuit-là.

En 2000, un ancien Marine qui a déclaré qu’il était en mission pour tuer des homosexuels, a tiré et tué un homme et en a blessé six autres à Roanoke, en Virginie.

En 1997, une explosion a blessé cinq personnes dans un bar gay d’Atlanta. Eric R. Rudolph, un extrémiste de droite, a revendiqué cet attentat et une série d’autres attentats à la bombe, dont une explosion meurtrière aux Jeux olympiques de 1996 dans la ville.

En 1973, 32 personnes sont mortes dans un incendie criminel au UpStairs Lounge, un bar gay du quartier français de la Nouvelle-Orléans. À une époque de grave stigmatisation anti-gay, certaines églises ont refusé d’enterrer les victimes. L’incendiaire n’a jamais été arrêté.