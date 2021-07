Les clients ont averti à chaque transaction crypto que « vous pourriez perdre tout votre argent »

La société de financement en ligne SoFi avertit les clients crypto avant chaque achat sur sa plateforme de se méfier des monnaies numériques volatiles, PDG Antoine Noto a déclaré à CNBC jeudi.

« Nous adoptons une approche très structurée et sérieuse de la protection des consommateurs. Nous veillons à ce que les consommateurs soient éduqués. Nous nous concentrons sur l’adéquation », a déclaré Noto sur « Squawk Box ». « Chaque fois que quelqu’un entre dans une action d’achat, nous avons un avertissement qui dit qu’il s’agit d’un actif non prouvé, qu’il est très volatil et que vous pourriez perdre tout votre argent. »

Noto a rejoint Julia Boorstin de CNBC de Sun Valley, Idaho, où les PDG des technologies et des médias sont de retour pour une conférence annuelle influente après l’annulation de l’année dernière en raison de Covid.

Le nouveau président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a déclaré à CNBC en mai que davantage de protections des investisseurs étaient nécessaires concernant le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. Gensler a déclaré à l’époque qu’une réglementation était nécessaire pour prévenir la fraude et d’autres problèmes. Il a auparavant enseigné des cours sur la blockchain et d’autres technologies financières au Massachusetts Institute of Technology.

SoFi, abréviation de Social Finance, est l’une des nombreuses plateformes de trading gratuites, y compris Robinhood, qui s’intéressent de plus en plus à Wall Street et aux sociétés d’investissement géantes. La société fintech, créée en 2011 avec un accent sur le refinancement des prêts étudiants, est devenue publique le 1er juin à la suite d’une fusion SPAC avec la société de chèques en blanc Social Capital Hedosophia Corp V.

Noto a également déclaré que SoFi s’est concentré sur la sensibilisation de ses membres à paiement pour le flux de commande, la rémunération qu’un courtier reçoit pour le routage des transactions en vue de leur exécution.

Les clients « obtiennent la majeure partie de la grande majorité de cette amélioration des prix grâce au paiement du flux de commandes », a déclaré Noto. « C’est un élément largement utilisé des modèles financiers qui autorise les fractions d’actions, qui permet de ne payer aucune commission. Mais il doit être divulgué de manière adéquate. C’est un très, très petit pourcentage de nos revenus. »

La société, qui s’est classée n ° 8 sur la liste 2020 CNBC Disruptor 50, constate également un « fort appétit » pour l’investissement associé à une large participation à tous les investissements, selon Noto.

La croissance significative des nouveaux comptes et de l’activité s’est accélérée au début de la pandémie et est restée relativement forte depuis, a noté le PDG, affirmant que la participation accrue aux marchés est motivée par l’intérêt individuel pour la santé financière à long terme.

« Je pense que nous voyons une génération de personnes qui réalisent l’importance d’investir, et en tant qu’industrie, nous avons donné accès à l’investissement à plus de personnes. Et donc vous voyez plus de 20 à 30 ans participer à les marchés, et je pense que cela va continuer », a déclaré Noto.