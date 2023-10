Les clients FTX qui ont perdu fortune doublent leur mise sur la cryptographie

L’explosion de plusieurs milliards de dollars de cryptomonnaies par FTX n’a pas détruit toute confiance dans l’industrie. Dans un nouveau documentaire présenté lundi, les clients, initiés et investisseurs de FTX ont déclaré à CNBC que même s’ils n’ont pas reçu un seul dollar de crypto-monnaie en retour, ils sont optimistes quant au secteur et prévoient de continuer à investir. Evan Luthra, développeur d’applications, entrepreneur et investisseur providentiel, a déclaré à CNBC qu’il avait perdu 2 millions de dollars dans l’effondrement de FTX. Luthra a déclaré qu’il savait, lorsque FTX a déposé son bilan fin 2022, qu’il n’aurait « pas accès à cet argent au cours des prochaines années ». Il continue de prendre la parole lors de conférences crypto

Le client FTX, Evan Luthra, s’est entretenu avec CNBC à Miami avant de prendre la parole lors d’une conférence crypto. CNBC

« Je veux que tout le monde comprenne que l’erreur ici n’était pas bitcoin « L’erreur n’était pas la cryptographie », a déclaré Luthra. « La raison fondamentale pour laquelle nous achetons du Bitcoin, pourquoi nous utilisons le Bitcoin n’a pas changé. » Luthra a déclaré que sa lourde perte sur FTX n’avait pas ébranlé son optimisme en matière de Bitcoin. « Je sais que de toute façon, cela finira à plus de 100 000 $, tôt ou tard, donc pour moi, c’est un excellent achat », a-t-il déclaré. Le Bitcoin se négocie actuellement à environ 26 900 $, en baisse par rapport au sommet d’environ 69 000 $ atteint en décembre 2021. « Tout le succès se fait dans les tranchées, pas quand tout le monde fait déjà la fête », a-t-il déclaré. FTX, autrefois l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, a sombré dans la faillite après son effondrement rapide l’année dernière. Peu de temps après, les enquêteurs de FTX ont déclaré avoir découvert que 8,9 milliards de dollars d’actifs de clients manquaient dans la bourse. Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, fait face à sept accusations criminelles pour fraude et violation du financement de campagne. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations. La sélection du jury commence mardi à Manhattan.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, quitte la Cour fédérale de Manhattan après sa comparution devant le tribunal de New York, aux États-Unis, le 15 juin 2023. Fatih Aktas | Agence Anadolu | Getty Images

Lors d’une audience de mise en faillite en avril 2022, un avocat de FTX a déclaré que 7,3 milliards de dollars en espèces et en actifs cryptographiques liquides avaient été récupérés sur la bourse. Jusqu’à présent, aucun des clients interrogés par CNBC n’a reçu de remboursement. Jake Thacker, un client FTX à Portland, Oregon, a déclaré à CNBC qu’il avait perdu des centaines de milliers de dollars peu de temps après avoir perdu son emploi dans l’industrie technologique. « Je suis dans un assez gros trou en ce moment », a déclaré Thacker. « Je vais probablement devoir déclarer faillite. »

Client FTX, Jake Thacker s’est entretenu avec CNBC après avoir perdu des centaines de milliers de dollars en bourse. CNBC

Thacker a déclaré à CNBC qu’il « encouragerait les gens à continuer d’investir dans la cryptographie ». « Je leur donnerais probablement des conseils différents à ce stade », a-t-il déclaré. Ce conseil s’accompagnerait de l’avertissement : « Voici ce que j’ai appris, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. » Bhagamshi Kannegundla a déclaré qu’il avait entendu parler pour la première fois de FTX dans une publicité mettant en vedette le comédien Larry David diffusée pendant le Super Bowl. « Je me disais, oh mon Dieu, il y a tous ces grands noms qui utilisent FTX », a déclaré Kannegundla. « Alors je me suis dit : OK, hé, je pense que je serai en sécurité en utilisant ça. » Moins d’un an plus tard, Kannegundla avait perdu 174 000 $, ce qui représentait environ 60 % de son portefeuille de cryptomonnaies, suite à l’effondrement de FTX.

Bhagamshi Kannegundla, un client de FTX, a déclaré à CNBC qu’il avait vendu sa demande de mise en faillite pour réinvestir dans la cryptographie. CNBC

« Sur la base de toutes les autres faillites et de tout ce qui s’est passé sur le marché de la cryptographie, j’étais vraiment, vraiment inquiet de récupérer quoi que ce soit, et du temps que je devrais attendre », a déclaré Kannegundla. Au lieu d’attendre que les recouvrements soient finalement distribués aux clients de FTX, Kannegundla s’est connecté en ligne et a trouvé une entreprise qui l’aiderait à vendre sa créance en faillite pour quelques centimes par dollar afin d’obtenir un peu d’argent plus rapidement. Kannegundla a déclaré que sa demande de mise en faillite s’élevait à 174 000 $. Il a reçu environ 19 000 $ lors de la vente. « L’acheteur était, après toute la diligence raisonnable et tout, le montant est tombé à environ 11 % des 174 000 $ », a-t-il déclaré. Des années plus tard, si le processus de faillite de FTX récupère plus de 11 cents par dollar pour sa créance, l’acheteur empoche la différence. Kannegundla a déclaré qu’il n’aurait « aucun regret » si cet argent était récupéré parce qu’il a une stratégie différente. « Je voulais récupérer l’argent de la demande de mise en faillite, principalement pour investir à nouveau dans la cryptographie », a-t-il déclaré. « J’avais l’impression que j’avais de bonnes chances de gagner de l’argent dans les cinq à dix prochaines années. » Kannegundla comprend que cela peut être un choix étrange. « Les gens pourraient penser que je suis fou de ça », a-t-il déclaré. « Après avoir traversé le FTX et toutes ces autres faillites, pourquoi voudriez-vous acheter plus de crypto ? » Il a justifié sa décision. « Quand vous croyez en quelque chose en matière de technologie, vous allez le traverser, vous savez, c’est un peu comme la même personne qui a acheté quelque chose, disons Amazone actions », a-t-il déclaré. Un autre client de FTX, Sunil Kavuri, qui a une expérience dans la finance traditionnelle, a déclaré qu’il avait transféré ses actifs numériques de la bourse rivale Binance vers FTX parce qu’il pensait que c’était un endroit sûr pour son argent. Il a souligné le fait que la société avait levé des fonds auprès des principales sociétés de capital-risque Sequoia et Paradigm. « Je me suis dit : OK, c’est un échange très sûr et soutenu par des institutions », il a dit.

L’échange cryptographique FTX basé aux Bahamas a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre 2022, demandant la protection des tribunaux alors qu’il cherche un moyen de restituer de l’argent aux utilisateurs. Nuphoto | Nuphoto | Getty Images

Dans un e-mail adressé à CNBC, Kavuri a déclaré qu’il n’avait acheté aucune crypto depuis l’effondrement de FTX parce qu’il « voulait faire une pause après avoir subi une perte massive ». Au cours des 10 derniers mois, il a déclaré que la majorité de son temps avait été consacrée à lutter « pour les droits de tous les utilisateurs de FTX qui ont perdu de l’argent à cause de la faillite de FTX ». « Cela n’a pas ébranlé ma confiance dans l’actif sous-jacent lui-même », a déclaré Kavuri. « Je pense que les crypto-monnaies en général devraient être là pour rester. »

Sunil Kavuri, client de FTX, a parlé à CNBC de sa perte de plusieurs millions de dollars après le dépôt du bilan de la bourse. CNBC

Dans l’ensemble du secteur, la crypto a toujours ses croyants malgré la folie de 2022. Brett Harrison, l’ancien président des activités américaines de FTX, a déclaré qu’il avait été aveuglé par l’effondrement de sa société mère. Mais il double la mise sur les crypto-monnaies. Harrison, qui a quitté FTX moins de deux mois avant sa disparition, a déclaré à CNBC qu’il « n’avait aucune raison de soupçonner que FTX n’était rien d’autre qu’extrêmement rentable et en pleine forme » avant son départ.

Brett Harrison, l’ancien président de FTX US, a quitté l’entreprise moins de deux mois avant son effondrement. CNBC

Parlant de son projet d’aller de l’avant, Harrison a déclaré qu’il collectait des fonds pour démarrer une nouvelle entreprise dans le domaine appelée Architect Financial Technologies. « J’aimerais vraiment créer une technologie et un courtage à la pointe de la technologie qui permettent aux gens d’échanger de manière transparente et facile des actifs numériques et tout type d’autres produits tokenisés en plus d’autres classes d’actifs », a déclaré Harrison. Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital, a déclaré qu’il avait l’impression d’être en retard. Il n’a réalisé son premier investissement en Bitcoin qu’en octobre 2020. Il a ensuite lancé Skybridge pour se concentrer sur les actifs numériques.

Anthony Scaramucci, le fondateur de Skybridge Capital, s’est entretenu avec CNBC dans son bureau de New York. CNBC