Les clients et les travailleurs disent qu’une entreprise de nettoyage fermée en Colombie-Britannique leur doit des centaines de dollars

Lorsque Kathryn Gamble ne pouvait plus nettoyer ses propres planchers à cause de son arthrite, elle a été soulagée de trouver un service de nettoyage qu’elle pensait fiable et bon marché.

Scrubbi, basée à Surrey, en Colombie-Britannique, a offert à la retraitée de 66 ans 40 pour cent de réduction sur une année sur les nettoyages mensuels de son appartement de Kelowna et elle leur a payé d’avance un peu plus de 1 000 $ pour l’année en avril, a-t-elle déclaré.

« Une fois par mois, c’est tout ce que je pouvais me permettre. »

Cependant, personne ne s’est présenté au nettoyage prévu jeudi et après avoir entendu des informations selon lesquelles l’entreprise avait cessé ses activités, Gamble a déclaré qu’elle avait désormais perdu 657 $.

« La veille de mon rendez-vous, j’ai reçu mon courriel habituel », a déclaré Gamble à la chaîne CBC. Aube Sud le lundi. « Mais personne ne s’est présenté. »

Elle a déclaré que personne chez Scrubbi n’avait répondu à ses appels ou à ses courriels pour lui demander son rendez-vous et qu’elle avait été exclue de son compte client.

Gamble fait partie des dizaines de clients et de nettoyeurs qui prétendent qu’on leur doit des centaines – et dans certains cas des milliers – de dollars en services annulés et en salaires impayés de Scrubbi, basé à Surrey.

Un porte-parole du Better Business Bureau (BBB) ​​de Colombie-Britannique a déclaré lundi dans un communiqué que l’entreprise n’était pas accréditée et « serait en faillite », bien que ses propriétaires n’aient pas déposé le bilan.

Scrubbi a une note « F » sur le site du BBB après 56 plaintes classées depuis 2020, dont 37 clôturées au cours de l’année dernière, a écrit le porte-parole du BBB, Aaron Guillen.

L’entreprise, qui a déjà fait la une des journaux pour ses retards dans les chèques de paie, n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC News.

En avril, CTV News a rapporté que le fondateur et PDG Daniel Deckert s’était excusé pour les retards de paiement, qu’il attribuait à des problèmes avec le logiciel de paie de l’entreprise.

Des salariés laissés en plan

Certains employés ont déclaré qu’ils n’avaient également plus accès aux comptes de leur entreprise et qu’ils n’avaient pas été payés depuis plus d’un mois.

Kyra Johnston a commencé à travailler pour Scrubbi au printemps dernier pour joindre les deux bouts malgré certains problèmes de santé. La jeune femme de 22 ans a déclaré qu’elle était payée 24 $ de l’heure et qu’elle devait acheter ses propres produits de nettoyage et de l’essence pour traverser le centre de l’Okanagan jusqu’à chaque client.

Mais son dernier chèque de paie bihebdomadaire est arrivé fin août, et elle a déclaré que Scrubbi ne lui avait toujours pas payé les 500 $ environ pour le travail qu’elle avait effectué avant de lui donner un préavis de deux semaines le 16 septembre.

Kyra Johnston dit qu’elle n’a pas été payée depuis fin août et Scrubbi lui doit environ 500 $ pour le travail qu’elle a terminé avant de démissionner le 16 septembre. (Soumis par Kyra Johnston)

« Ces 500 $ m’ont vraiment, vraiment foutu en l’air. Cela a été assez difficile », a déclaré Johnston. « Mais je sais que certaines personnes… ont continué à travailler même si elles n’étaient pas payées. Elles perdent donc toutes environ 3 000 dollars. Certaines d’entre elles sont expulsées, d’autres ne peuvent pas subvenir aux besoins de leur famille. »

Johnston a organisé un groupe Facebook de plus de 90 anciens employés qui prétendent que Scrubbi leur doit un salaire pour le travail effectué, a-t-elle déclaré.

Scrubbi a des bureaux à Victoria et à Ottawa, selon son site Web, mais a embauché des employés pour les services de nettoyage dans toute la Colombie-Britannique ainsi que dans plusieurs villes du Canada, dont Edmonton, Calgary, Winnipeg, Ottawa et Toronto.

Depuis lundi, il était toujours possible de réserver et de payer un rendez-vous de ménage via le site Internet de l’entreprise. Plusieurs emplois chez Scrubbi ont également été publiés sur des sites d’emploi en ligne.

Faites vos devoirs, conseille BBB

Le BBB a déclaré que les clients devraient essayer d’annuler les frais d’une entreprise fermée dès que possible.

« Si vous avez payé par carte de crédit, vous devez contacter votre fournisseur de carte de crédit pour voir si les frais peuvent être annulés, avec la preuve que l’entreprise est désormais fermée », a déclaré Guillen. « Si vous avez payé par débit ou en espèces, vous pourriez avoir du mal à récupérer cet argent. »

Faire des recherches sur l’entreprise de nettoyage pour s’assurer qu’elle est accréditée et demander des références et tous les accords écrits peut également aider les gens à éviter les entreprises peu fiables, a-t-il ajouté.

Gamble a déclaré qu’elle n’était pas optimiste quant à la possibilité de récupérer son argent, mais elle espère que les nettoyeurs recevront le salaire qui leur est dû.

« Je me sens tellement mal pour les travailleurs… la plupart d’entre eux étaient des jeunes, des étudiants », a-t-elle déclaré.

« Je sais à quel point il est difficile de faire tout ce travail, et ce n’est pas facile de faire le ménage ou de ne pas être payé. »