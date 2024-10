Les clients d’un hôtel d’Hawaï décrivent les conditions de vie au milieu des grèves

Alors que plus de 4 000 employés d’hôtels à travers le pays continuent de faire grève pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, un autre groupe a commencé à se mobiliser au début du mois : les clients de l’hôtel.

Les clients du plus grand hôtel d’Hawaï, le Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort à Waikiki, ont organisé leur propre protestation après deux semaines de grève du personnel. En maillots de bain, ils scandaient : « Que voulons-nous ? Des remboursements ! »

Les voyageurs ne se plaignaient pas seulement du manque de services dans le complexe, mais aussi du fait qu’ils n’avaient pas été informés de la grève à temps ni remboursés par l’hôtel.

Hilton Hawaiian Village compte environ 2 000 travailleurs qui ont voté en faveur d’une grève le 14 août, lorsque le contrat entre le syndicat UNITE HERE et la chaîne hôtelière a expiré, ce qui a donné lieu à des négociations pour des salaires et des charges de travail plus équitables. Même si les hôtels ont rebondi, les travailleurs déclarent qu’ils continuent de se sentir accablés par coupes induites par la pandémie et lutter pour joindre les deux bouts tout en ayant encore du travail à faire. Les grèves ont commencé le 23 septembre et aucune date de fin n’est prévue alors que les négociations se poursuivent.

Grève des travailleurs de l’hôtellerie à Waikiki, à Honolulu, Hawaï, alors que quelque 10 000 travailleurs de l’hôtellerie américaine ont entamé une grève de plusieurs jours dans plusieurs villes.

Souhaitez-vous un enregistrement anticipé à l’hôtel ? Voici ce qui se passe en coulisses.

Sylvia Clark, qui a séjourné au complexe entre le 30 septembre et le 5 octobre, était l’une des invitées à chanter. « C’était angoissant », a-t-elle déclaré à USA TODAY. « Mais j’ai pensé qu’il était très injuste de la part de Hilton de ne pas informer ses clients longtemps à l’avance que cela pourrait être une possibilité. »

Clark a été informée de la grève moins de trois jours avant qu’elle et sa famille ne sautent dans un avion de Californie à Oahu – et la nouvelle est venue de Costco, par l’intermédiaire duquel elle a réservé, et non de l’hôtel. « Pour nous, c’était trop tard », a-t-elle déclaré.

Les vacances en famille de Clark au complexe ne correspondaient pas à ce qu’elle imaginait lorsqu’elle avait réservé le voyage il y a plus de deux mois. Ils n’avaient pas de serviettes dans leur chambre ni de sacs poubelles, et il leur fallait une journée entière pour obtenir du shampoing et du revitalisant. Entendre les ouvriers scander en bas était également inconfortable pour elle. « Nous n’avons pas voyagé pendant cinq heures pour écouter les chants, mais je compatis donc j’étais vraiment déchirée », a-t-elle déclaré.

Le Hilton Hawaiian Village n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY, mais a déclaré Voyage hebdomadaire: « Le confort et le bien-être des clients restent notre priorité absolue. Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort s’engage avec les clients individuellement pour résoudre tout inconvénient et s’assurer qu’ils sont pris en charge pendant leur séjour chez nous », a déclaré un porte-parole de l’hôtel.

Au Hilton Hawaiian Village, les clients ont reçu une lettre lors de l’enregistrement les informant des changements de service, tels que l’absence de service en chambre et un service de ménage limité. Cependant, une pile de serviettes et de papier toilette a été placée à chaque étage pour que les invités puissent les récupérer, selon les images des invités partagées avec UNITE HERE. D’autres images montrent des tas de serviettes usagées sur le sol et de longues files d’attente à la réception, dont le personnel était limité.

« Personne ne veut séjourner dans un hôtel où les clients doivent sortir leurs propres poubelles, réapprovisionner leurs propres draps et serviettes et faire face à des points de vente de nourriture et de boissons fermés », a déclaré Gwen Mills, présidente internationale d’UNITE HERE, à USA TODAY dans un communiqué. . « Les clients qui ont une réservation dans un hôtel en grève méritent d’être informés et d’avoir le choix d’obtenir un remboursement afin de pouvoir réserver à nouveau. Les employés de l’hôtellerie aiment leur travail, et un aspect clé de cette lutte est que nous voulons que les hôtels inversent le COVID. -ère réduit et rétablit le personnel et les services nécessaires pour offrir une grande hospitalité. Cela commence par être respectueux envers les clients pendant que les grèves se poursuivent.

« Le service était très frustrant », a déclaré Clark. Pendant son séjour, Clark a appris que d’autres clients recevaient des remboursements de la part de l’hôtel, mais lorsqu’elle s’est adressée à la réception, on lui a dit « nous ne pouvons pas vous aider » puisqu’elle avait payé le voyage par l’intermédiaire d’un fournisseur tiers.

Clark pense qu’il était de la responsabilité de Hilton de le lui faire savoir longtemps à l’avance afin qu’elle « puisse prendre d’autres dispositions pour que ma famille ne soit pas autant là ».

« Je n’étais pas préparée, je me démenais pour obtenir une voiture ou obtenir une prolongation de location. Cela créait tellement de désagréments », a-t-elle déclaré. « Cela n’avait rien à voir avec les manifestants, cela avait vraiment à voir avec le fait que Hilton ne nous l’avait pas fait savoir. »

Maintenant chez elle, Clark a contacté l’hôtel et Costco, mais jusqu’à présent, elle n’a été remboursée que pour son stationnement. En pensant aux vacances hawaïennes qu’elle a payées, elle a déclaré : « Je suis ici avec une carte de crédit, donc je dois encore rentrer chez moi et payer ça. »

