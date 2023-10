Les clients du Triangle Bar disent au revoir à l’un des premiers établissements LGBTQ+ de Denver

Après près de 50 ans, l’un des premiers établissements LGBTQ+ de Denver fait ses adieux. Les propriétaires du Triangle Bar annoncent leur fermeture en raison de problèmes de sécurité persistants avec des campements de sans-abri autour de leur entreprise.

« Nous avons vraiment essayé d’en faire un espace sûr pour toute notre communauté, la communauté LGBT, et je pense que nous avons fait du très bon travail en ce sens », a déclaré l’associé directeur Scott Coors.

Jasmine Arenas de CBS News Colorado interviewe Scott Coors. CBS



Suite à l’un des nettoyages de sans-abri de la ville qui a touché leur quartier, le propriétaire du Triangle Bar a écrit : « En un seul après-midi, nous avons récupéré notre quartier. Moins de 24 heures plus tard, les camps sont revenus et, malgré nos appels, aucune action n’a été constatée de la part de la ville. pour arrêter le retranchement. »

Certains clients disent qu’ils visitent le Triangle Bar depuis des décennies et qu’ils ont de nombreux souvenirs spéciaux, et certains y ont même trouvé leur partenaire de vie.

« Tant de gens se sont rencontrés et ont établi des liens ici et j’aime le fait que nous puissions faire cela pour cette communauté », a déclaré Coors.

CBS



Dimanche, Michael Ragsdale a déclaré qu’il était fan du Triangle Bar depuis longtemps.

CBS



« J’avais l’habitude de faire une croisière ici dans les années 90, quand je venais faire du ski », a-t-il déclaré. « J’ai rencontré mon mari ici en 2001. C’est un élément important de la communauté. »

Ragsdale ne pouvait s’empêcher de réfléchir à ce que l’établissement signifiait pour lui au fil des années.

« Ce sont les gens que j’ai rencontrés ici qui sont devenus mes amis de longue date et c’est là qu’on va quand on est gay pour trouver des gens comme soi et se sentir à l’aise. »

Au cours du week-end, le bar a organisé son dernier événement « Beer Bust », une collecte de fonds organisée au bar le dimanche depuis 5 ans. Au total, 25 % des fonds collectés lors des événements Original Legendary Charity Beer Bust ont été reversés aux partenaires caritatifs de Triangle Bar.

« Je me sens triste, il est certain que la vente de bière le dimanche est une tradition pas comme les autres », a déclaré William Johnson au bar dimanche.

Pour leur dernier Beer Bust, le bar a soutenu le Rainbeaus des montagnes Rocheuses, un groupe de danse carrée qui participe à des compétitions nationales. L’organisation va maintenant chercher un autre endroit pour accueillir l’événement, puisque le Triangle Bar n’existera plus et ne restera qu’un bon souvenir pour beaucoup car il ferme ses portes en raison des problèmes de sécurité persistants.

Alors que Ragsdale versait de la bière en tant que bénévole dimanche pour le dernier Beer Bust, il a partagé qu’il était originaire de Denver, mais qu’il avait déménagé à San Antonio, au Texas, depuis quelques années. Il ne pouvait pas être lui-même à l’époque à San Antonio, au Texas, en raison de la politique de l’époque. De retour à Denver dans les années 2000, c’est au Triangle Bar qu’il a trouvé le réconfort et le courage de vivre dans sa vérité.

Le propriétaire dit qu’il veut être clair : il n’a que de bonnes intentions concernant la situation des sans-abri dans la ville.

« Je ne suis pas contre les sans-abri, je veux juste que ces gens obtiennent l’aide dont ils ont besoin et beaucoup d’entre eux n’en obtiendront pas, c’est donc ce qui me préoccupe », a-t-il déclaré.

La ville de Denver a partagé la réponse suivante en réponse aux questions sur les problèmes des sans-abri :

Dès le premier jour, la priorité absolue du nouveau maire Mike Johnston a été de ramener chez eux 1 000 résidents sans abri d’ici la fin de l’année et de fermer les campements où ces gens vivaient. Les campements sont non seulement dangereux et insalubres pour les personnes qui y vivent, mais ils présentent également des risques importants pour les résidents hébergés et les entreprises de Denver.

Opérant sous l’autorité de l’état d’urgence décrété par le maire, de multiples équipes de sensibilisation, d’engagement et d’application sont dans les rues pour relever ces défis chaque jour, opérant avec un sentiment d’urgence plus grand que jamais dans l’histoire de Denver. Des équipes du bureau du maire ont dialogué avec des entreprises, notamment le bar Triangle, et ont assisté à une conversation avec ces entreprises organisée par le conseiller Watson au Triangle Bar lui-même.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés jusqu’à présent, nous comprenons également l’urgence de la situation et sommes pleinement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés pour atteindre notre objectif ambitieux. Alors que le maire Johnston et son équipe continuent d’identifier des emplacements potentiels de micro-communautés, ils prendront en compte les commentaires de la communauté provenant des mairies pour proposer la meilleure solution à la fois pour les Denverites sans logement et pour les quartiers et les entreprises.

Pour l’instant, il n’est pas prévu de rouvrir l’établissement.