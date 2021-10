Les clients du pub qui ont lutté contre l’attaquant déchaîné du marteau pour revivre le moment d’horreur où il a écrasé une femme sur la tête «trois fois»

DEUX copains héros ont raconté le moment où ils ont lutté contre un attaquant déchaîné après avoir battu quatre personnes avec un marteau à Londres.

Sam Perkins et Rob Bleakney célébraient l’anniversaire d’un ami à Regent Street lorsqu’ils ont vu l’homme écraser une femme « trois fois sur la tête ».

Sam Perkins et Rob Bleakney célébraient l’anniversaire d’un ami à Regent Street lorsqu’ils ont pris connaissance de l’attaque d’horreur Crédit : Robert Bleakney

À leur insu, l’agresseur avait déjà frappé deux femmes avec son arme quelques instants auparavant – l’une âgée d’une trentaine d’années, l’autre d’une vingtaine d’années.

Il est ensuite entré dans The Leicester Arms dans Glasshouse Street où il a poursuivi son déchaînement – ​​frappant une femme dans la quarantaine et un homme dans la cinquantaine.

Sam, 29 ans, a déclaré à The Sun Online : « Nous venions d’arriver au Leicester Arms et avons pris une pinte lorsque nous avons entendu une agitation très forte comme du verre brisé.

« Nous avons regardé et nous avons vu ce type frapper cette femme.

«Il avait littéralement juste un marteau à la main et frappait cette personne. C’était comme trois ou quatre fois autour de la tête, elle n’était pas dans le bon sens.

« Honnêtement, c’était fou.

Rob, 24 ans, a ajouté: « Tout le monde est devenu silencieux, je pense que les gens ont été choqués.

« Je pense qu’il était déjà dans le pub quand nous sommes arrivés. Je ne l’ai certainement pas remarqué entrer.

Sam a déclaré que l’homme avait frappé la femme avant de frapper un autre gars et de « prendre ses affaires et de sortir ».

Lui et Rob ont ensuite suivi l’homme dans la rue pour s’assurer qu’il ne pouvait pas s’échapper, tandis qu’un autre homme – qui serait un directeur du pub – est intervenu pour aider.

« Nous l’avons suivi dans la rue parce qu’il venait manifestement de blesser cette personne et j’ai commencé à lui crier dessus, puis cet autre gars en maillot rouge de rugby l’a plaqué et l’a retenu jusqu’à l’arrivée de la police », a déclaré Sam.

« Quand nous l’avons vu dans la rue, il s’est en quelque sorte tourné vers nous et nous a dit : « vous voulez des ennuis ? » et sorte de atteint dans son sac. C’est à ce moment-là que le rugbyman l’a taclé et nous lui avons tous sauté dessus.

Le recruteur du Bedfordshire a déclaré que la police était intervenue en quelques minutes et avait arrêté un homme de 38 ans.

Les ambulanciers ont également été dépêchés sur les lieux et les victimes ont été transportées à l’hôpital.

Les autres amateurs de pub ont été conduits dans les rues et Sam et Rob étaient reconnaissants d’avoir bu un verre quand ils l’ont fait.

« Pour être honnête, c’était du courage liquide », a déclaré Sam.

« C’était juste de l’adrénaline. Il a blessé quelqu’un, donc c’était juste un cas où il n’aurait pas dû s’en tirer.

« Ce fut un choc absolu, pas quelque chose auquel on s’attendrait lors d’une soirée. Beaucoup de gens auraient fait la même chose. Le gars qui nous a aidés à l’appréhender, c’est un héros absolu. »

Un homme de 38 ans a été arrêté pour lésions corporelles graves.

Il a été placé en garde à vue dans un commissariat du centre de Londres.

Chacune des victimes a été transportée à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

On ne pense pas que les attaques soient liées au terrorisme.