Les clients du patron de Kebab van TRIPLEnt après que sa sœur révèle qu’elle est célibataire

Une patronne de SNACK van a vu ses clients tripler depuis qu’ils ont réalisé qu’elle était célibataire.

Emma True, 41 ans, sait que le cœur d’un homme passe par son estomac – en préparant des brochettes et des hamburgers dans son restaurant au bord de la route.

Les clients font la queue pour demander à Emma True un rendez-vous Crédit : Stephen Daniels

La patronne du snack dit qu’elle n’a jamais eu autant d’attention Crédit : © Stephen Daniels

Et les affaires ont commencé à prospérer après que sa sœur l’a proposée pour un rendez-vous à l’aveugle dans une émission de radio.

Des dizaines de Don Juan savourant un kebab de son snack-bar rose Truey’s ont eu le courage de l’inviter à sortir – en écrivant des poèmes et en envoyant des fleurs.

La mère d’un enfant, Emma, ​​a déclaré au Sun: « Je n’ai jamais eu autant d’attention de ma vie. La file d’attente a littéralement triplé.

« J’ai tendance à sortir avec des hommes qui sont idiots, mais je pense qu’il est temps que je m’installe.

La sœur d’Emma, ​​Joanne, essaie de lui trouver un nouvel homme Crédit : © Stephen Daniels

« Je n’ai pas une bonne histoire, et ma sœur essaie toujours de me piéger.

« Je veux juste un homme gentil qui me traitera bien – maintenant je les ai alignés au coin de la rue. »

Un client a déclaré : « Tout le monde aime Emma.

« Elle s’occupe de tous les mecs affamés d’ici avec ses incroyables talents culinaires.

Emma dit que les clients lui ont offert des fleurs et écrit des poèmes Crédit : Stephen Daniels

« Mais depuis qu’on a appris qu’elle cherchait un mec, c’est devenu fou.

« Elle pourrait avoir n’importe quel homme dans la ville. Nous pensons tous qu’elle est magnifique.

Sœur Joanne, 39 ans, a joué à Cupidon après avoir décidé qu’Emma, ​​de Lincoln, avait passé trop de temps en célibataire.

Emma a été proposée pour « Begley’s Dating Agency », dirigée par le DJ LincsFM Joseph Begley, et s’est retrouvée à un rendez-vous à l’aveugle avec un type appelé Lee.

Une vidéo de la date a été visionnée des milliers de fois en ligne, faisant d’Emma une célébrité locale.

Un parieur lui a même écrit un poème disant : « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, tu peux me retourner comme tu veux, puis-je sortir avec toi ?

Emma chatouillée a déclaré: «Je ne suis pas impressionné par un homme qui est doué avec les mots. Je suis plus impressionné par la quantité qu’il peut avaler.

« Je n’étais jamais sorti avec un client auparavant, mais certains des types ont été plus beaux que je ne le pensais. J’ai toujours dit : « Ne jamais dire jamais ».

Emma dit qu’elle n’est jamais sortie avec un client auparavant Crédit : Stephen Daniels

Et elle a ajouté: « Si cela apparaît dans The Sun, je ne sais pas combien de dates on me demandera de sortir.

« Presque tous les gens qui viennent ici lisent le journal, alors attendons de voir. »

Sa sœur Joanne a déclaré : « Je veux juste l’aider.

«Elle ne peut pas choisir un bon gars pour l’amour ou l’argent, et je veux dire sûrement plus vous en demandez, plus il est probable que l’un d’entre eux soit gagnant.

« C’est ma sœur et elle mérite ce qu’il y a de mieux.

« Je veux juste qu’elle soit heureuse et qu’elle l’aide à trouver quelqu’un qui l’aime autant que moi. »

Emma dit que beaucoup de ses clients sont des lecteurs de Sun Crédit : © Stephen Daniels