Si vous aimez vos pâtisseries et que vous êtes sur un forfait mobile O2, alors nous avons de bonnes nouvelles pour vous. O2 s’est associé à Greggs pour offrir des rouleaux de saucisse gratuits et des rouleaux de saucisses végétaliens (RRP 1,00 £) via Priority – ce n’est pas un exercice.

Les clients peuvent se régaler tous les vendredis ou samedis en le réclamant sur le Application prioritaire, téléchargeable gratuitement pour les clients O2. L’accord débute ce vendredi 16 avril, sans date de fin spécifiée pour le moment.