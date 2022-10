Partout dans le monde, les gens se méfient des aliments des marques de restauration rapide, beaucoup affirmant qu’ils sont malsains, insalubres et plusieurs autres facteurs. Bien que l’opinion puisse être prise avec un grain de sel, un incident récent survenu dans un magasin KFC du Queensland, en Australie, a pris le monde d’assaut. Selon un rapport du Daily Mail, AU, un groupe de jeunes employés australiens de KFC a été fortement critiqué après qu’une vidéo d’eux maltraitant grossièrement des produits alimentaires dans le fast-food soit devenue virale en ligne.

La vidéo qui est devenue virale sur la plateforme de médias sociaux TikTok a été publiée par un supposé membre du personnel du point de vente. Dans le clip, un groupe de membres du personnel lèche des morceaux de poulet cuit.

Les images montraient également un membre du personnel sortant un «plateau de poulet du four chauffant». Il est ensuite suivi par un autre employé qui ramasse plusieurs morceaux de poulet cuit “avant de le lécher et de le mordre”. Le chaos ne s’arrête pas là car un autre employé est repéré avec la langue tirée alors que “des chips sont jetés dans sa bouche”. La vidéo, qui a maintenant amassé 500 000 vues, s’est terminée avec un autre employé saisissant des poignées de laitue “tout droit sorties d’un récipient et les mettant directement dans sa bouche”.

Les clients de KFC dégoûtés après que des travailleurs australiens aient filmé « lécher du poulet » sur TikTok https://t.co/ak4VRWGdnj pic.twitter.com/tRKvTIvaL1 – Woody (@Knewz_Currently) 25 octobre 2022

La vidéo a suscité une énorme quantité de critiques parmi les fans de KFS concernés, beaucoup appelant KFC à agir.

Un utilisateur a écrit: “J’ai du mal à acheter de la restauration rapide, j’ai peur de ce qui se passe derrière avec la nourriture.”

J’ai du mal à acheter de la restauration rapide, j’ai peur de ce qui se passe derrière avec la nourriture. — Yvette Jonsson 🇸🇪🐶🐱✝️ (@JonssonYvette) 25 octobre 2022

Un autre a ajouté: «C’est moi qui ai fini avec KFC pour de bon. Pas plus!”

C’est moi fini avec KFC pour de bon. Pas plus! — Ceux qui sont morts et se portent bien 🇫🇷 (@JetPropulsions) 25 octobre 2022

Pendant ce temps, une personne a tenté de justifier le clip. « C’est l’heure de la fermeture. Tous ces trucs sont jetés…”

C’est l’heure de la fermeture

Tous ces trucs sont jetés… — Tost (@tostitwo) 25 octobre 2022

Eh bien, ce n’est pas la première fois que KFC fait la une des journaux. Avant cela, une femme au Royaume-Uni a trouvé une tête de poulet frite dans un repas d’ailes chaudes.

