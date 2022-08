Les clients d’IKEA pourront bientôt recharger rapidement leurs véhicules électriques pendant leurs achats

Les clients IKEA disposant de véhicules électriques auront plus de facilité à acheter des tables basses et des boulettes de viande une fois que la chaîne de meubles aura installé des chargeurs de véhicules électriques à grande vitesse dans les magasins américains.

IKEA utilisera des chargeurs d’Electrify America capables de charger des vitesses de 150 kW à 350 kW, rivalisant avec les vitesses allant jusqu’à 250 kW du réseau Supercharger V3 de Tesla.

IKEA ajoutera plus de 200 chargeurs Electrify America à ses emplacements dans 18 États, dont la Californie, l’Arizona, l’Illinois, New York, le Texas et la Virginie. Le premier sera mis en service à la fin de 2022, le déploiement étant achevé d’ici la fin de 2023, selon un communiqué de presse.

Les chargeurs ajoutés quadrupleront le nombre total de chargeurs de VE disponibles dans les magasins IKEA. Les clients devront partager les chargeurs avec la flotte de véhicules de livraison de l’entreprise, ce qui contribuera à l’objectif d’IKEA d’éliminer les émissions de ses livraisons à domicile d’ici 2025.

