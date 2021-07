Les clients deviennent prisonniers dans le restaurant sur le thème de la prison de Londres et portent des combinaisons orange

Alors que le monde se prépare à revenir à la normale en assouplissant les restrictions sur les coronavirus, les restaurants se préparent également à la même chose et laissent libre cours à leur créativité pour attirer la foule. Les restaurants proposent des techniques innovantes telles que des menus modifiés, des coupons de réduction et même des expériences thématiques pour accueillir les clients. Une de ces expériences inhabituelles a été adoptée par un bar nommé Alcotraz Cell Block Two One Two en Angleterre. Ouvert à Shoreditch, à Londres, il propose une expérience immersive sur le thème de la prison et les clients doivent également ressembler à des détenus.

Les visiteurs doivent se vêtir de combinaisons orange et sont enfermés dans des répliques de cellules de prison tout en sirotant des cocktails. Les «détenus» doivent faire passer de l’alcool fort en contrebande devant le directeur et entre les mains d’autres compagnons de cellule. Si quelqu’un réussit à faire passer de l’alcool en contrebande devant le gardien, il sera récompensé par un cocktail fait sur mesure avec l’alcool de son choix. Le bar exhorte ses clients à être aussi créatifs que possible tout en participant au jeu et à proposer des tentatives créatives pour faire entrer de l’alcool en contrebande avec l’aide de gardiens de prison qui sont à vos côtés et qui disposent d’un réseau de dissimulation de contrebande. Il y a un total de 10 cellules pouvant accueillir 50 détenus.

Le site officiel décrit la configuration originale comme un bar derrière les barreaux, où les détenus en service sont vos barmans. L’expérience immersive du bar à cocktails théâtral a été inspirée par les films et la télévision hollywoodiens où les clients sont invités à faire passer en contrebande de l’alcool utilisé pour préparer de délicieux cocktails.

Le bar est caché derrière des volets au 212 Brick Lane, Londres et les clients peuvent également gagner des offres spéciales pour déménager dans la zone de la cantine. Cependant, il faut réserver des billets pour entrer dans la grange qui commence à 35,99 £ (Rs 3 695) sur leur site officiel. En plus du plaisir, les visiteurs peuvent créer leur propre casier judiciaire. L’expérience unique a été créée par Sam Sheaman qui a ouvert ses succursales à Brighton, Manchester et a même introduit une expérience virtuelle de la même chose.

