Un bar en difficulté financière à Toronto se maintiendra à flot grâce aux clients qui ont acheté la totalité de l’approvisionnement en bière et ont aidé le propriétaire à survivre à la pandémie.

Abra Shiner, propriétaire du bar, Swan Dive Raconté Les journalistes disent que son entreprise survivra à la pandémie grâce à ses clients fidèles qui ont acheté la totalité de l’approvisionnement en bière et lui ont donné les liquidités indispensables pour gérer l’entreprise.

Shiner a ouvert Swan Dive il y a cinq ans à Brockton Village à Toronto, au Canada, cependant COVID-19[feminine Les restrictions l’ont forcée à fermer les portes du bar, après quoi elle a décidé de demander de l’aide à sa communauté sur Facebook.

Parlez à CNN, Shiner m’a dit, «Nous avons gaspillé nos économies et je n’étais pas sûr de pouvoir payer le loyer d’ici la fin du mois, alors j’ai écrit sur Facebook pour demander aux gens de venir acheter la bière que nous avions dans notre réserve… et cela a fonctionné Le message est devenu viral ».

La publication est devenue virale en seulement deux jours et a eu plus de 20000 vues avec des personnes de toute la communauté se précipitant vers Swan Dive pour montrer leur soutien au bar en difficulté financière. Accablé par la réponse, Shiner a déclaré: « Les gens commençaient tout juste à sortir de la menuiserie, certaines personnes que nous n’avions pas vues depuis des années. »

Shiner a également ajouté que le bar transportait 35 bières artisanales avec deux ou trois caisses de chaque bière dans une réserve, mais après l’énorme soutien exposé, elle a pu vendre plus de 90 caisses et ne sont plus deux caisses. . «Notre communauté nous a complètement sauvés», ajoute-t-elle.

Shiner dit que l’argent de la vente combiné à l’allocation fédérale de logement maintiendra l’entreprise à flot jusqu’à ce qu’elle puisse rouvrir en toute sécurité les portes du bar en mars 2021.