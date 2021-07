Les clients de Wetherspoons revivent le moment où le plafond du pub s’est effondré avec un bang laissant les buveurs hurlants courir dans la terreur

Les clients de WETHERSPOON ont raconté le moment où le plafond d’un pub s’est effondré avec un bang laissant les buveurs hurlants courir dans la terreur.

Les buveurs savouraient un verre en soirée lundi soir à The Waterhouse, sur Princess Street, lorsqu’ils ont dû se cacher pour se mettre à l’abri alors que le toit s’effondrait à Manchester.

Le Waterhouse, un pub JD Wetherspoon sur Princess Street dans le centre-ville de Manchester, où un plafond s’est effondré Crédit : MEN Media

Deux femmes ont été transportées à l’hôpital et quatre autres ont été évaluées sur les lieux Crédit : ASP

Deux femmes ont été transportées à l’hôpital pour être examinées après l’incident qui s’est produit peu avant 21 heures.

Des témoins ont déclaré au Sun que des buveurs choqués étaient sortis du pub en titubant après l’effondrement du plafond.

Une jeune femme a déclaré: « C’était terrifiant – je pensais que cela allait nous tomber dessus »

Le comptable Rees Hughes, 23 ans, a déclaré : « Je fumais une cigarette quand j’ai entendu la détonation.

« Les gens avaient l’air abasourdis et en état de choc. Quelques personnes étaient couvertes de poussière.

« J’ai demandé à l’un d’eux ce qui s’était passé et ils ont dit que quelques personnes ont crié lorsque le plafond est tombé.

« Elle a dit: ‘C’était terrifiant – je pensais que le plafond allait nous tomber dessus.’

Le toit s’est effondré sur les buveurs de The Waterhouse peu avant 21 heures lundi soir Crédit : ASP

« J’ai demandé si elle allait bien mais elle était réconfortée par un ami. »

L’assistante sociale Susan Holmes, 43 ans, a déclaré: « Je suis juste contente que les gens n’aient pas été gravement blessés.

« C’est choquant que le plafond s’effondre dans un pub – cela aurait pu être bien pire. »

Quatre autres personnes ont été évaluées par un technicien en traumatologie des pompiers et des ambulanciers paramédicaux sur les lieux.

La police a déclaré qu’il n’y avait pas eu de blessés graves.

Ross Austin, qui dînait dans la maison gratuite du centre-ville, dirigée par JD Wetherspoon, a déclaré au Manchester Evening News comment les parieurs étaient « choqués » par l’agitation.

« Tout ce que j’ai entendu, c’est un big bang et un crash du toit qui s’effondre.

« J’étais dans l’autre pièce à ce moment-là et tout le monde avait l’air choqué et je pense que personne n’a été blessé, mais on nous a tous dit de sortir », a déclaré Ross.

« NOUS N’ATTENDONS PAS QUE ÇA SE PASSE »

« Le personnel avait l’air choqué, car nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise. Je suis parti après cela. »

Un porte-parole du service d’incendie et de secours du Grand Manchester a déclaré: « Juste après 20h45 le lundi 12 juillet, les pompiers ont été appelés pour signaler un plafond partiellement effondré dans un immeuble de Princess Street, Manchester.

« Deux camions de pompiers des casernes de pompiers de Manchester Central et de Salford, ainsi que l’unité de sauvetage technique de Leigh, ont rapidement assisté à l’incident.

« Les équipes de pompiers travaillent aux côtés de collègues de la police du Grand Manchester pour sécuriser les lieux.

« Quatre personnes ont été évaluées sur les lieux par un technicien en traumatologie des pompiers et des ambulanciers paramédicaux.

« Deux femmes ont été transportées à l’hôpital pour des contrôles de précaution par le service d’ambulance du Nord-Ouest.

« Les équipages du GMFRS restent présents. »

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: « La police a été informée vers 20h55 aujourd’hui de l’effondrement d’un plafond dans une propriété de Princess Street, à Manchester.

« Les services d’urgence sont intervenus, aucun blessé grave n’a été causé.

« Une scène reste en place pendant que les enquêtes sont en cours. »