Les clients de WestJet retiennent leur souffle alors qu’un préavis de grève compromet leurs projets de voyage

Les plans de voyage des clients de WestJet sont en suspens après que son syndicat de pilotes a émis un préavis de grève de 72 heures lundi soir.

Le gambit de l’Air Line Pilots Association a lancé un compte à rebours jusqu’à un débrayage de l’équipage de conduite à 3 h HAE vendredi matin, juste avant le long week-end chargé de voyages de mai.

Debby Raffard, résidente de Vancouver, a déclaré qu’elle consultait avec impatience les médias sociaux pour obtenir des mises à jour sur son vol du 22 mai à destination d’Hawaï, qu’elle avait réservé avec WestJet en novembre.

« Je suis au-delà de la colère », a-t-elle déclaré, exprimant sa frustration des deux côtés.

« Je n’ai pas cet argent supplémentaire pour payer un autre vol, pas plus que mes compagnons de voyage. Nous sommes donc essentiellement foutus ici », a déclaré Raffard, notant que le groupe avait effectué une réservation de condo non remboursable.

La filiale de WestJet, Swoop, a informé les clients qu’il n’y avait pas d’impact sur les opérations jusqu’à présent. Mais WestJet a déclaré lundi soir qu’il avait commencé les préparatifs pour réduire les horaires de vol des transporteurs phares et économiques.

En cas de retard ou d’annulation, les clients seront « remboursés ou relogés, selon le cas », a indiqué la compagnie aérienne lundi soir.

Les consommateurs ayant une assurance voyage – via leur carte de crédit ou achetée auprès du transporteur – pourraient potentiellement obtenir ce remboursement plus tôt, a déclaré Natasha Macmillan, directrice des services bancaires courants chez Ratehub.ca, une plateforme de comparaison en ligne pour les produits financiers. Mais les compagnies aériennes sont tenues d’offrir des remboursements et des nouvelles réservations, y compris par l’intermédiaire de compagnies aériennes concurrentes, en cas de retards et d’annulations causés par une interruption de travail, a-t-elle déclaré.

Néanmoins, les experts ont déclaré qu’une grève pourrait entacher l’opinion des passagers sur un secteur déjà en proie au mécontentement des clients après des centaines de milliers d’annulations de vols au cours des trois dernières années, qui ont suscité des dizaines de milliers de plaintes concernant l’indemnisation du régulateur des transports.

« Si WestJet devait se mettre en grève à cause d’un problème avec les pilotes, cela serait bien sûr préjudiciable à l’industrie dans son ensemble, (et) aux voyageurs », a déclaré Jacques Roy, professeur de gestion des transports à HEC Montréal.

« C’est un marché où l’offre est inférieure à la demande. Donc, fondamentalement, ils sont aux commandes », a-t-il déclaré à propos des 1 850 pilotes de WestJet qui se préparent à faire la grève dans un contexte de pénurie mondiale de pilotes.

Les pilotes, qui se sont syndiqués en 2017, négocient avec la société privée WestJet après qu’Onex Corp. a acheté la compagnie aérienne cotée en bourse en 2019. La privatisation a entraîné la perte de certains avantages potentiels pour les pilotes, a déclaré Roy.

« Les pilotes de WestJet avaient l’habitude de se vanter que même s’ils étaient moins payés que les pilotes d’Air Canada, ils gagneraient quand même plus d’argent parce qu’ils pourraient acheter des actions de WestJet à moitié prix », a déclaré Roy, ajoutant que les problèmes de main-d’œuvre étaient autrefois « inexistants ».

Maintenant, le syndicat et la direction jouent dur sous la pression de l’inflation, des pénuries de main-d’œuvre et de la hausse des salaires des pilotes américains d’une part et d’un secteur de l’aviation en proie à une pandémie de l’autre. Les négociations entre WestJet et les pilotes ne sont jamais allées jusqu’à un préavis de grève – jusqu’à cette semaine – a indiqué le syndicat.

Si cela se prolonge, l’impasse pourrait ternir la réputation de la compagnie aérienne et affecter ses réservations, a déclaré Karl Moore, professeur agrégé à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill.

« Il y a cette approche fougueuse de l’Ouest, plus un sens de l’humour qu’Air Canada », a-t-il déclaré. « Je pense que, dans l’ensemble, WestJet a une image plutôt positive auprès des Canadiens. Maintenant, cela pourrait leur faire un peu mal.

En 1998, une grève des pilotes de 13 jours à Air Canada a bloqué 650 vols et 60 000 passagers par jour, ce qui a coûté 133 millions de dollars à la compagnie.

Flair, un transporteur à très bas prix basé en Alberta, a profité de l’incertitude entourant l’impasse actuelle pour tenter d’attraper des passagers de son rival, annonçant des vols supplémentaires entre Vancouver, Calgary et Edmonton à partir de vendredi.

« La compagnie aérienne crée des plans d’urgence pour desservir davantage de destinations avec des fréquences de vol si la grève des pilotes de WestJet se poursuit pendant une période prolongée », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Bernard Lewall, qui dirige le contingent WestJet du syndicat, a déclaré que les problèmes des travailleurs tournaient autour du salaire et de la sécurité de l’emploi, avec quelque 340 pilotes quittant le transporteur au cours de la dernière année et demie – principalement pour d’autres compagnies aériennes.

« Après neuf mois de négociations, la direction ne parvient toujours pas à comprendre les conditions actuelles du marché du travail, ce qui entraîne un exode massif de nos pilotes à la recherche de meilleures opportunités de travail, et d’autres suivront si cet accord ne répond pas aux besoins de nos pilotes », a déclaré Lewall. dans un communiqué lundi soir.

La semaine dernière, WestJet, basée à Calgary, a déclaré que ses pilotes sont parmi les mieux payés au Canada, mais qu’un contrat comparable à ceux récemment obtenus par certains groupes de pilotes américains serait financièrement irréalisable et pourrait mettre l’avenir de l’entreprise en danger.

Les négociations se poursuivent de 7 h à minuit dans un hôtel près de l’aéroport Pearson de Toronto, même après le préavis de grève — et la réponse immédiate de WestJet à un avis de verrouillage.

« La décision d’émettre un avis de verrouillage, en réponse aux mesures prises par le syndicat aujourd’hui, n’a pas été prise à la légère, et nous regrettons sincèrement les inconvénients et l’incertitude que cela continue de causer à nos invités », a déclaré le PDG de WestJet, Alexis von Hoensbroech. a déclaré dans un communiqué peu avant lundi minuit.

—Christopher Reynolds, La Presse canadienne

