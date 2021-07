Les clients de Vodafone UK obtiennent Discovery+ gratuitement pendant six mois

Les clients disposant d’un forfait téléphonique mensuel Vodafone au Royaume-Uni peuvent désormais obtenir un pass divertissement de Discovery+ entièrement gratuit pendant six mois, qui couvre les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’offre n’est disponible que pour les clients à paiement mensuel et pour les nouveaux membres de Discovery+. Vous devez rester avec Vodafone pendant six mois pour continuer à bénéficier du service gratuitement. Vous pouvez réclamez l’offre Vodafone Discovery+ ici, ou y accéder via l’application Vodafone.

Le pass coûte généralement 4,99 £ par mois, ce qui permet aux utilisateurs d’économiser près de 30 £. Pour les Jeux olympiques, vous pouvez regarder 55 flux d’événements en direct, 3 500 heures de couverture et 2 000 heures d’action à la demande.

La couverture sera présentée par Greg Rutherford MBE, Sir Bradley Wiggins, Joanna Rowsell MBE, Orla Chennaoui, Reshmin Chowdhury et Radzi Chinyanganya.

Une fois les six mois écoulés, les clients se verront facturer 4,99 £ supplémentaires en plus de leur contrat. Cependant, si vous ne souhaitez rien payer du tout, l’abonnement peut être résilié avant cette heure. Vous pouvez lire le conditions complètes ici.

Discovery+ propose également une variété d’originaux, de drames et d’émissions de téléréalité à regarder, notamment 90 Day Fiancé, Aussie Gold Hunters, Gold Rush, Meghan & Harry: Recollections May Vary et The Devil Made Me Do It.

Ce n’est pas la seule offre disponible sur Discovery+. Clients Sky Q peut réclamer 12 mois du service entièrement gratuit. Si vous n’êtes pas un client Vodafone ou Sky, vous pouvez toujours obtenir un essai gratuit de sept jours du service en vous inscrivant à Discovery+ ici.

Vous pouvez également consulter les meilleures offres SIM uniquement que nous avons ce mois-ci et en savoir plus sur Discovery+ ici.