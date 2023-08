Les clients de Tucson Electric Power verront leurs tarifs augmenter

Les clients résidentiels de Tucson Electric Power en Arizona paieront une moyenne de 11 $ de plus par mois sur leur facture d’électricité à partir du mois prochain.

Le utilitaire dit les nouveaux tarifs récupèrent le coût des améliorations du réseau, des mises à niveau technologiques et de sécurité, des nouvelles ressources d’énergie éolienne et solaire et d’autres investissements réalisés depuis 2018, ainsi que des coûts énergétiques et d’exploitation plus élevés. Les améliorations du réseau coûtent près de 1,8 milliard de dollars et comprennent de nouveaux poteaux, transformateurs, lignes électriques et ressources renouvelables, selon la société.

L’augmentation des tarifs entrera en vigueur le 1er septembre. Elle a été approuvée par l’Arizona Corporation Commission, un comité élu de cinq membres qui fixe les tarifs facturés par les fournisseurs de services publics.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

« Nous savons que vous comptez sur un service électrique sûr et fiable pour alimenter votre vie », a déclaré un porte-parole dans une vidéo publiée par TEP. « C’est pourquoi Tucson Electric Power a investi dans un réseau énergétique plus intelligent, plus solide et plus propre qui peut suivre le rythme de notre mode de vie moderne. »

La vidéo poursuit en disant que les tarifs avant la hausse sont basés sur les coûts de 2018.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l’argent ? Vous souhaitez comprendre l’impact que l’énergie solaire peut avoir sur votre maison ? Entrez quelques informations de base ci-dessous et nous vous fournirons instantanément une estimation gratuite de vos économies d’énergie.

La nouvelle aurait pu être pire pour les clients. Rapports de Tucson.com qu’un juge d’audience de la commission a recommandé une augmentation de 14 %, soit près de 18 $ par mois, en transférant davantage de coûts des entreprises aux particuliers.

Que faire face à la hausse des prix de l’énergie ?

Une alternative pour les clients qui s’inquiètent de la hausse des tarifs est le solaire sur le toit, qui peut être particulièrement gratifiant dans un État ensoleillé comme l’Arizona. CNET a un explicateur sur la façon dont les panneaux solaires peuvent vous aider à lutter contre la hausse des prix de l’électricité en réduisant votre dépendance au réseau électrique.

Les panneaux solaires ont des coûts initiaux dont il faut être conscient, mais ils peuvent vous faire économiser de l’argent à long terme et vous protéger contre l’inflation ou les augmentations de taux futures. Pour en savoir plus, consultez les guides de Crumpe sur les meilleures entreprises solaires, installateurs et panneaux solaires.