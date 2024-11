Les clients de Ticketmaster à Montréal sonnent l’alarme après la disparition des billets en ligne

Myriam Estrella était ravie d’emmener son partenaire à un match des Canadiens de Montréal dans sa ville natale mardi soir. Mais lorsqu’elle a vérifié son compte, ses billets avaient disparu.

Les billets avaient été réclamés par quelqu’un d’autre – un compte qu’elle ne reconnaissait pas.

Estrella, qui vit maintenant en Floride, s’est plainte auprès de Ticketmaster pour obtenir de l’aide, mais dit que rien ne s’est passé jusqu’à ce qu’elle commence à exprimer ses inquiétudes sur son compte populaire TikTok.

« J’étais à un moment très, très privilégié de pouvoir voir un million de personnes voir cette histoire et dire : ‘Waouh, ce n’est pas bien' », a-t-elle déclaré jeudi à CBC News.

« Tout le monde ne dispose pas d’un million de personnes pour pouvoir demander des comptes à une entreprise. »

REGARDER | L’influenceur affirme que Ticketmaster a restauré les billets de hockey « juste à des fins de relations publiques » : Vous avez donc acheté des billets pour un événement. Sont-ils vraiment en sécurité ? Même si les billets ont disparu des comptes Ticketmaster de certains participants à l’événement et que la société a signalé des violations de données, Ticketmaster affirme que le vol et la fraude sont toujours moins problématiques qu’à l’époque des billets papier.

Elle a pu entrer dans le jeu, mais elle a dit qu’il semblait que c’était un effort de la part de l’entreprise pour sauver la face. Elle a déclaré que cela lui avait donné le sentiment que l’entreprise ne se souciait pas d’un problème plus vaste : le vol de billets sur ses comptes.

Le compte TikTok de Ticketmaster a commenté ses vidéos, affirmant que les billets avaient été restaurés. Mais Estrella n’est pas le seul client de Ticketmaster à acheter des billets pour ensuite les voir disparaître.

Les billets pour de nombreux grands événements au Canada doivent être achetés via Ticketmaster, qui appartient au géant du divertissement Live Nation. (Dado Ruvic/Illustration/Reuters)

« J’étais en colère, mais triste non seulement pour moi, qui me suis battu comme un fou pendant la semaine, mais aussi pour mes amis, sachant qu’ils me faisaient confiance. Je les ai en quelque sorte laissés tomber », a déclaré Fredericke Lapierre, racontant sa propre expérience de combat contre le géant des billets. à cause des billets de concert manquants.

Lapierre et ses amis sont quand même allés au spectacle, mais ils ont dû acheter de nouvelles places, ce qui leur a coûté des centaines de plus.

« Ce qui est triste, c’est que j’ai peur d’acheter des billets maintenant sur Ticketmaster », a déclaré Lapierre.

Violation de données Ticketmaster connectée, selon un expert

En juillet, Ticketmaster a envoyé un e-mail aux clients les informant qu’une violation de données avait été identifiée pour la première fois en mai. À l’époque, il avait déclaré que les données volées pouvaient inclure des informations de carte de crédit et des coordonnées.

Ticketmaster a déclaré cette semaine que les mots de passe n’avaient pas été exposés lors de la violation, et CBC News n’a pas été en mesure de confirmer un lien entre la violation et les billets manquants.

Cependant, la chroniqueuse technologique Carmi Levy affirme qu’il existe un lien. Il a déclaré que les fraudeurs peuvent comparer les données de la violation, telles que les adresses e-mail, avec des mots de passe précédemment divulgués pour voir à quels comptes ils peuvent accéder.

« [They] essayez de vous connecter à différents comptes, y compris Ticketmaster. Une fois connectés, c’est comme s’ils se connectaient en tant que propriétaire de ce compte », a expliqué Levy.

Carmi Levy, analyste technique, affirme que les violations de données peuvent conduire à des vols et à des fraudes en ligne comme celui-ci pendant des mois ou des années. (Soumis par Carmi Levy)

« Ensuite, ils peuvent utiliser cet accès pour vendre tous les billets présents sur ce compte, en prétendant être le propriétaire légitime de ce compte. »

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un problème courant qui persistait des mois, voire des années, après une violation de données. Il a noté que ces escroqueries se produisent plus fréquemment et que les gens devraient être mieux préparés.

L’astuce, dit-il, est d’accéder à votre compte Ticketmaster et, d’abord, de changer le mot de passe. Ajoutez ensuite une vérification en deux étapes et utilisez des gestionnaires de mots de passe cryptés pour sécuriser davantage les comptes et réduire le risque de vol de données.

« Arrêtez d’utiliser les mêmes mots de passe sur tous ces différents comptes », a déclaré Levy. « Cela rend les choses incroyablement faciles. En fait, vous donnez le passe-partout aux cybercriminels une fois qu’ils s’y introduisent. »

Ticketmaster affirme que la technologie s’améliore

Quant à Estrella, elle dit qu’elle ne sait toujours pas comment les billets ont été volés. Elle a déclaré que Ticketmaster lui avait dit que le vol était lié à son compte de messagerie personnel, mais elle a déclaré qu’elle utilisait régulièrement de nouvelles adresses e-mail.

Ticketmaster affirme que ses innovations en matière de billetterie en ligne ont considérablement réduit la fraude par rapport à l’époque des billets papier et des fichiers PDF dupliqués.

« Cet historique numérique nous permet également d’enquêter sur la situation et de restaurer les billets des fans », indique le communiqué.

« La meilleure façon pour les fans de se protéger est de définir un mot de passe fort et unique pour tous leurs comptes, en particulier pour leur courrier électronique personnel, d’où proviennent souvent les problèmes de sécurité. »

Les fraudeurs recherchent de nouveaux tricheurs dans tous les secteurs, et les billets seront toujours une cible parce qu’ils sont précieux, a déclaré Ticketmaster dans son communiqué, ajoutant qu’il « investissait constamment dans de nouvelles améliorations de sécurité pour protéger les fans ».