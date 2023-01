Les clients de Sky TV peuvent désormais diffuser gratuitement des sports sur Discovery +

Les clients de Sky TV peuvent désormais obtenir un pass Divertissement et Sport en cours pour Discovery+ sans frais supplémentaires. Cela coûte généralement 6,99 £ par mois, vous pouvez donc économiser plus de 80 £ par an avec cet ajout entièrement gratuit.

Les utilisateurs avaient déjà accès à un pass divertissement gratuit de 12 mois de Discovery+. Cependant, ce pass Divertissement et sport n’a pas de limite de temps, et l’ajout d’une programmation sportive permet aux téléspectateurs de se connecter gratuitement à d’énormes événements. Cela inclut l’Open d’Australie 2023, qui débute aujourd’hui.

Discovery+ permet également aux clients de regarder le tennis de Roland-Garros, le Tour de France et chaque instant des Jeux Olympiques de Paris 2024 – la BBC ne montrant parfois que les temps forts de certains événements.

Côté divertissement, Discovery + comprend également des séries telles que Vardy vs Rooney: The Wagatha Trial, 90 Day Fiancé, Beauty and the Geek et Richard Hammond’s Workshop. Les clients peuvent trouver l’application Discovery+ sur la page d’accueil ou en utilisant la télécommande vocale avec la phrase “Get Discovery Plus”.

L’offre est disponible pour les clients Sky Q, Sky Glass et Sky Stream avec un forfait Sky TV et s’ajoute à l’abonnement gratuit Paramount + (qui comprend Top Gun: Maverick) et Netflix Basic (qui abrite la suite de Knives Out, Glass Onion) . Les clients Sky déjà inscrits au pass divertissement gratuit seront automatiquement mis à niveau.

Si vous êtes sur le service de streaming flexible Now, cette offre ne s’applique pas. Il n’est pas non plus disponible pour les clients du pack TV Essentials.

“Nous savons que la valeur est extrêmement importante en ce moment, nous sommes donc ravis d’offrir Discovery+ à nos clients Sky TV sans frais supplémentaires, en économisant 6,99 £ par mois. Offrir encore plus de divertissements et de sports incroyables à apprécier cette année à moindre coût », a déclaré Elizabeth Wynn, directrice générale de Sky TV.

Si vous ne l’êtes pas déjà, vous pouvez souscrivez à un forfait Sky avec le pass Entertainment & Sport de Discovery + à partir de 24,99 £ par mois – Sky Stream est le premier produit Sky qui permet aux clients de souscrire à un contrat mensuel glissant.

Sky abrite également la prochaine grande adaptation de jeu vidéo, The Last of Us.