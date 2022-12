Les clients de Sky peuvent obtenir six mois d’Apple TV+ gratuitement ce Noël

En cette saison festive, les clients Sky peuvent bénéficier de six mois d’Apple TV +, d’un film de Noël gratuit, d’un accès à Sky Showcase sans frais supplémentaires, d’appels gratuits via Sky Talk (ligne fixe) et d’appels vidéo gratuits via Sky Mobile.

L’essai gratuit de six mois d’Apple TV+ est disponible pour Clients Sky VIP – un programme de fidélité ouvert à toute personne possédant un produit Sky dont l’inscription est entièrement gratuite. Vous ne pouvez profiter de l’offre Apple TV+ que si vous ne vous êtes pas encore inscrit au service de streaming, qui coûte généralement 6,99 £ par mois.

Pour obtenir VIP, connectez-vous à l’application My Sky sur votre appareil iOS ou Android. Ensuite, cliquez sur l’étoile Sky VIP dans le coin inférieur droit, appuyez sur “cadeaux” et faites défiler vers le bas de la page. Cette offre est disponible jusqu’au 31 mars 2022, vous avez donc tout le temps d’en profiter et de diffuser des émissions telles que Ted Lasso, Severance et Slow Horses.

Les films festifs gratuits disponibles pour Sky TV et les clients haut débit sont How the Grinch Stole Christmas et Love Actually – un favori de la famille et une comédie romantique classique. Ces films sont disponibles en streaming jusqu’au 31 décembre sur le Sky Store, auquel vous pouvez accéder soit sur votre décodeur, soit en vous connectant sur le site.

L’accès gratuit à la chaîne Sky Showcase est ouvert du 12 au 27 décembre aux clients TV (quel que soit votre forfait), et comprend l’accès à Elf, The Polar Express et A Boy Called Christmas, ainsi que certains événements sportifs comme le Football anglais Match de championnat Sunderland v Blackburn et le championnat du monde de fléchettes.

Enfin, le jour de Noël, vous pouvez rester en contact avec vos proches sans frais supplémentaires si vous avez un forfait fixe Sky Talk. Ciel Mobile les appels vidéo sont tous gratuits ce jour-là également, ainsi que le lendemain de Noël.