Discovery Inc. a annoncé que son service de streaming Discovery + est désormais disponible sur les Smart TV Samsung et les appareils Fire TV au Royaume-Uni et en Irlande pour seulement 1 £ / 1 € pour un abonnement d’un mois. Cette offre dure jusqu’au 28 février et les clients qui s’inscrivent à la version PC standard peuvent également bénéficier de cette promotion.

Une fois le mois écoulé, le prix standard de Discovery + est de 4,99 £ par mois ou 49,99 £ par an. Les nouveaux clients peuvent bénéficier d’un essai gratuit de sept jours sur les forfaits mensuels et annuels, tandis que les clients Sky Q peuvent obtenir le service entièrement gratuit pendant un an – en savoir plus sur l’offre Sky ici.

Le service de streaming a été lancé ici au Royaume-Uni sur le Web, le mobile et Sky Q en novembre 2020. Maintenant, l’application s’étend à plus de plates-formes, y compris Roku, Vodafone mobile et plus tard cette année.

Discovery + comprend un mélange de télévision en direct et de rattrapage comme Discovery, TLC, Quest, Really et Animal Planet. Il y a aussi plus de 1000 heures d’originaux exclusifs, dont Children of the Cult, What Killed Maradona?, Prince Andrew, Maxwell & Epstein, Three Men Four Wheels et Rachel Khoo’s Chocolate.

En outre, Discovery + diffuse du contenu d’Eurosport et proposera une programmation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et de Beijing 2022 plus tard.

Les clients qui possèdent un Samsung Smart TV à partir de 2017 bénéficieront désormais de Discovery + en tant qu’application en vedette, et Discovery + sera préinstallé sur les nouveaux téléviseurs en tant qu’application prioritaire. Pendant ce temps, les clients d’Amazon Fire TV peuvent télécharger Discovery + en effectuant une recherche sur l’App Store ou en utilisant la commande vocale «Alexa, ouvre Discovery +».

Vous pouvez en savoir plus sur le site Internet Discovery +. Vous pouvez également jeter un œil à notre sélection des meilleurs services de streaming TV et des meilleures plateformes de streaming alternatives pour plus d’émissions de télévision et de films de niche.