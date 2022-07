Les clients de Rogers sont de plus en plus frustrés le 3e jour sans cellulaire ni service Internet

Après avoir attendu des heures en attente pour parler avec un représentant de Rogers, Rosanna Minicucci n’est toujours pas près de savoir quand sa ligne fixe, Internet et son service de télévision pourraient être rétablis.

“Je suis resté cinq heures en attente, sur la ligne. Les gens appellent évidemment – il y a évidemment beaucoup de gens là-bas toujours sans service”, a déclaré Minicucci, qui vit à Vaughan, au nord de Toronto.

Elle fait partie des nombreux clients de Rogers qui ont déclaré à CBC News qu’ils avaient encore du mal à utiliser leur téléphone, Internet et d’autres services de Rogers plus de 48 heures après que la panne nationale de vendredi a causé des perturbations majeures, notamment aux lignes 911 et aux services bancaires.

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, Rogers a déclaré que ses réseaux et systèmes étaient “presque pleinement opérationnels”, le service étant rétabli pour “la grande majorité” des clients.

“Nous sommes conscients que certains clients continuent de rencontrer des problèmes intermittents avec leurs services”, a déclaré Rogers.

L’entreprise n’a pas répondu aux questions sur le nombre de clients qui rencontraient encore des problèmes. Il a déclaré que ses équipes techniques s’efforçaient de résoudre les problèmes restants et que les clients concernés recevraient des crédits sur leurs comptes. Rogers n’a pas précisé le montant du crédit.

Plus tôt, il a imputé la panne à une mise à jour de maintenance qui a provoqué le dysfonctionnement de certains de ses routeurs tôt vendredi matin.

REGARDER | Le PDG de Rogers s’excuse pour l’interruption massive du service et blâme la mise à jour de maintenance : Le PDG de Rogers s’excuse pour une panne de service massive et blâme la mise à jour de maintenance Le PDG de Rogers, Tony Staffieri, s’est excusé pour une longue panne de réseau qui a affecté des clients à travers le pays et l’a imputée à une défaillance du système réseau à la suite d’une mise à jour de maintenance dans son réseau principal.

Certains clients de Rogers qui attendent depuis plus de deux jours le rétablissement du service se disent mécontents du manque de communication de l’entreprise et envisagent maintenant de changer de fournisseur.

Avec son Internet en panne vendredi, Minicucci n’a pas pu travailler à domicile comme elle le fait habituellement, et dimanche après-midi, elle n’était pas certaine que son service serait rétabli à temps pour le travail lundi matin.

“Vais-je rester avec Rogers? Comment puis-je? Je ne fais pas confiance à leur service”, a-t-elle déclaré.

Jen Dieleman, une conductrice DoorDash à London, en Ontario, a déclaré qu’elle ne pouvait pas travailler vendredi ou samedi parce que son téléphone portable Rogers ne pouvait pas se connecter à l’application que les chauffeurs utilisent pour ramasser et livrer les commandes. Son service était encore inégal dimanche, a-t-elle déclaré.

“J’essaie de travailler en ce moment, et il y a toujours des problèmes et des problèmes”, a déclaré Dieleman, ajoutant qu’elle avait raté la prise de commandes en raison de problèmes avec les données de son téléphone portable.

À Whitby, au nord-est de Toronto, Justine Creagmile et ses parents attendent toujours que leur téléphone résidentiel, Internet et le câble reprennent le travail – même si le service a été rétabli pour leurs voisins.

“C’est absolument frustrant, honnêtement”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes tous connectés au même câblage. Comment fonctionne le leur et pas le nôtre ?”

Creagmile a déclaré que sa famille n’avait eu “absolument aucune chance” d’essayer de résoudre leurs problèmes avec Rogers par téléphone et sur les réseaux sociaux, et que leur avenir en tant que clients de Rogers “dépendra de ce que Rogers va faire pour résoudre le problème”.

La panne de vendredi a empêché les entreprises de tout le pays de traiter les paiements par carte de débit, y compris ce café de Thunder Bay, en Ontario. (Matt Fratpietro/CBC)

Reprise du service mais inégale

D’autres clients ont déclaré à CBC News que leur service semblait revenir dimanche après-midi, mais qu’il restait inégal.

Adriano Burgo a déclaré que le Wi-Fi de sa maison à London, en Ontario, avait “considérablement ralenti”, tandis que ses appels sur son téléphone portable baissaient par intermittence et qu’il était incapable d’envoyer des SMS.

Il a décrit la communication de Rogers avec ses clients au sujet des problèmes en cours comme “très médiocre”, mais il n’était pas sûr de changer de fournisseur.

“Mon problème est que c’est un tel marché monopolistique, en particulier à Londres”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas vraiment beaucoup d’options en ce qui concerne Internet et le câble.”

Les problèmes de Rogers touchaient également d’autres entreprises qui dépendent de son réseau, y compris le fournisseur d’accès Internet TekSavvy, qui était informer ses clients en Ontario et au Québec des problèmes en cours dimanche après-midi.

Dans un communiqué, le vice-président de TekSavvy, Andy Kaplan-Myrth, a déclaré que des milliers de clients signalaient toujours des vitesses Internet lentes ou intermittentes, ou avaient des difficultés à se connecter à Internet.

La société a recommandé aux clients d’essayer de redémarrer leur modem et de contacter TekSavvy si les problèmes persistaient.

Ottawa ordonne une rencontre avec les patrons des télécoms

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, doit rencontrer lundi le PDG de Rogers, Tony Staffieri, et d’autres dirigeants d’entreprises de télécommunications “pour discuter de l’importance d’améliorer la fiabilité des réseaux à travers le Canada”, selon un communiqué du bureau de Champagne.

La déclaration n’a fourni aucun détail sur les dirigeants d’autres sociétés qui assisteraient à la réunion.

Champagne a qualifié la panne d'”inacceptable” et a déclaré qu’il avait exprimé ce point de vue directement à Staffieri, a indiqué son bureau.

