Les clients de Rogers qualifient les contrats de trompeurs alors que les frais des boîtiers TV augmentent de 7 $/mois

Lorsque Cathy Cooper a signé un contrat avec Rogers Communications il y a quatre mois, elle a déclaré qu’un représentant commercial lui avait dit que le prix mensuel des services de télévision et d’Internet était garanti pendant deux ans.

Elle a donc été choquée de voir sa facture mensuelle augmenter à peine trois mois plus tard et a appelé le géant des télécommunications pour savoir ce qui se passait.

C’est alors qu’elle apprend que les box TV de sa maison coûtent 7 $ pièce, sauf une qui sera toujours incluse dans son forfait mensuel.

Cooper possédait six téléviseurs, car ses enfants adultes et un petit-enfant vivent avec elle à la maison.

« Ils [Rogers] « Ce n’est pas bien. »

Au téléphone avec Cooper, le représentant de Rogers a expliqué que les équipements tels que les boîtiers de télévision sont considérés comme une location mensuelle – distincte du service de télévision de base – et que les petits caractères des contrats des clients indiquent que les frais de location peuvent changer.

« En gros, ils sont autorisés à le faire », a déclaré Cooper. « Je suis frustré. »

Un expert en politique publique et en technologie affirme que la façon dont le contrat de Rogers est présenté semble tromper les clients.

« C’est évidemment un appât et un changement », a déclaré Vass Bednar, directeur exécutif du programme de maîtrise en politiques publiques dans la société numérique de l’Université McMaster.

« Vous vous inscrivez, vous vous connectez, et puis tout d’un coup, vous n’avez plus de chance. »

Bednar considère la hausse des prix comme une décision « paresseuse » de la part de Rogers – pour soutirer plus d’argent aux clients après sa fusion l’année dernière avec Shaw Communications.

REGARDER | Lisez les petits caractères : « Appât et changement » : Rogers accusé de prix abusifs sur la location de boîtiers de télévision | Devenez public Les clients de Rogers s’adressent à l’émission Go Public de CBC après avoir cru que leurs frais mensuels étaient bloqués pendant deux ans, pour ensuite découvrir que les boîtiers de télévision ne faisaient pas partie du prix promis. Maintenant, leurs factures augmentent et Rogers ne veut pas bouger.

« Comme, ‘Hé, nous avons déjà ça [customer] base' », a-t-elle déclaré. « ‘Pourquoi n’augmentons-nous pas le prix de quelque chose pour lequel ils sont déjà engagés et voyons ce qui se passe ?’

Le porte-parole de Rogers, Zac Carreiro, a déclaré à Go Public que personne n’était disponible pour une entrevue.

Dans un déclarationa-t-il déclaré, la société « s’engage à offrir la meilleure expérience de divertissement » et à réaliser des « investissements records » dans la technologie.

« Des coûts en hausse »

Tous les clients possédant des boîtiers TV de Rogers, appelés Ignite Entertainment Box, ont reçu cet été un avis sur leurs relevés mensuels, expliquant que l’augmentation de prix entrerait en vigueur à la mi-septembre et était due à « la hausse des coûts pour fournir la dernière technologie ».

Mais Cooper — et d’autres clients de Rogers qui ont contacté Go Public — se demandent quelle technologie a été mise à niveau. Ils disent que leurs boîtiers de télévision sont les mêmes que ceux qu’ils possèdent depuis plusieurs années en tant que clients précédents de Shaw.

« Ils ont trois ou quatre ans », a déclaré Cooper. « C’est tout l’équipement Shaw. »

Vass Bednar, expert en politique technologique, affirme que l’augmentation des prix de Rogers est un « appât et un changement » pour les clients. (Craig Chivers/CBC)

Carreiro, le porte-parole, n’a pas expliqué pourquoi les boîtiers TV de certains clients ont plusieurs années. Il a déclaré que la société dépenserait 4 milliards de dollars en investissements en capital cette année, y compris la mise à niveau des équipements et des logiciels pour des centaines de milliers de clients TV.

Paul Greenberg, de Toronto, a signé un contrat pour Internet et la télévision avec Rogers en mars, estimant que lui aussi bénéficierait d’un prix fixe pour deux ans.

Au lieu de cela, sa facture pour deux boîtiers TV supplémentaires est passée de 10 $ chacun par mois à 17 $ par boîtier.

« C’est inacceptable », a déclaré Greenberg. « Personne ne m’a dit que les cartons n’étaient pas inclus. »

Il a passé plusieurs heures au téléphone avec Rogers et a réussi à obtenir 5 $ de réduction sur sa facture mensuelle et un crédit unique de 100 $, mais il dit qu’il se sent toujours arnaqué.

« Je pense que c’est dégoûtant de devoir appeler et se battre », a-t-il déclaré.

Rogers a récemment augmenté le prix de location mensuel de ses boîtiers TV de 7 $ chacun. (Richard Grundy/CBC)

La hausse des frais fait suite aux revenus record de Rogers qui, outre ses participations dans les secteurs des télécommunications et du sans fil, possède également des stations de radio et de télévision à travers le pays et des participations dans plusieurs équipes sportives professionnelles.

L’année dernière, l’entreprise a recruté 19,3 milliards de dollars — une augmentation de 25 pour cent par rapport à l’année précédente, même si les bénéfices ont diminué de près de 50 pour cent en raison de l’acquisition de Shaw.

Cooper, Greenberg et d’autres disent tous avoir demandé à Rogers s’ils pouvaient acheter les boîtiers TV au lieu de les louer, et on leur a répondu que ce n’était pas une option.

Cela concerne Bednar.

« Il ne s’agit même pas d’un modèle de location avec option d’achat, dans lequel vous payez le coût au fil du temps », a-t-elle déclaré.

« Vous payez simplement pour louer une infrastructure nécessaire aux services que vous souhaitez recevoir. »

Carreiro a déclaré que la location des boîtiers TV est « la norme de l’industrie ».

Fusion controversée

Lorsque Rogers a annoncé son intention d’acheter Shaw, le Bureau de la concurrence du Canada s’est opposé à la fusion, invoquant des craintes que l’élimination de Shaw en tant que concurrent nuirait aux consommateurs, y compris des augmentations de prix.

À l’époque, le PDG de Rogers, Tony Staffieri, avait promis des prix plus bas pour les clients et avait écarté les préoccupations en matière de concurrence.

Plus tôt cette année, Rogers a augmenté le prix de certains forfaits de téléphonie cellulaire, Internet et de téléphonie résidentielle.

Mais Carreiro a déclaré que les clients de Rogers qui regroupent la télévision avec Internet ont vu les prix « baisser de 5 pour cent depuis la fusion » et que « le coût par 5 Go de données cellulaires a chuté de 50 pour cent ».

Un porte-parole du Bureau de la concurrence affirme qu’il maintient son opposition à cette prise de contrôle.

Le Bureau de la concurrence s’est opposé à la fusion Rogers-Shaw, que le gouvernement fédéral a approuvée en mars 2023. (CBC)

« Nous avons… observé que Rogers n’offre plus de prix comparables à ceux de Shaw sur les produits groupés et qu’aucun concurrent n’a émergé en Alberta et en Colombie-Britannique depuis la fusion visant à reproduire la concurrence apportée par Shaw à cet égard. »

Bednar a observé de près la fusion Rogers/Shaw et affirme que le rachat a suscité beaucoup de frustration et de colère chez les clients.

« Beaucoup de gens se sont sentis vaincus », a-t-elle déclaré.

Elle affirme que les autorités fédérales devraient responsabiliser les consommateurs en exigeant que les opérateurs télécoms offrent de meilleures options à leurs clients lorsqu’ils ne sont pas satisfaits des prix ou des services.

« J’adorerais [customers] trouver des moyens abordables de pouvoir résilier ce contrat », a déclaré Bednar.

Actuellement, toutes les compagnies de télécommunications ont des clauses qui obligent les clients à payer de lourdes amendes pour annuler leur contrat.

Rogers a envoyé cet avis à ses clients, les alertant de l’augmentation de prix, à compter du 15 septembre. (CBC)

Dans le cas de Cooper, elle devrait payer 720 $ pour résilier un contrat qu’elle dit avoir été induit en erreur en le signant.

« Cela ne fait qu’aggraver la défaite et la contrainte que ressentent les gens », a déclaré Bednar.

Go Public a demandé une entrevue avec le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne, mais on lui a répondu qu’il n’était pas disponible.

Dans un déclarationle porte-parole Justin Simard a déclaré que le gouvernement « s’engage à promouvoir la concurrence dans le secteur des télécommunications » et a souligné les données de Statistique Canada qui montrent que les prix globaux des services de téléphonie cellulaire et Internet ont diminué au cours de la dernière année (Ignite TV nécessite une connexion Internet). .

Les plaintes contre Rogers augmentent

Les clients de Rogers semblent de plus en plus frustrés à l’égard de l’entreprise.

Selon le dernier données selon le médiateur canadien des télécommunications, la Commission des plaintes relatives aux services de télécommunication et de télévision (CPRST), Rogers est le fournisseur de services le plus critiqué, représentant plus du quart de toutes les plaintes, la plupart concernant les services sans fil.

Au cours du second semestre 2023, le CPRST a signalé que les plaintes contre Rogers ont grimpé en flèche, augmentant de 118 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente.

L’une des principales plaintes concernait le fait que le contrat ne correspondait pas à ce que le client pensait avoir accepté de payer, ou que les règles entourant l’accord n’étaient pas claires.

Un porte-parole du CPRST a déclaré que l’organisation « surveillait de près » les augmentations des frais de location d’équipement et avait reçu « une poignée de plaintes concernant les changements apportés par Rogers depuis septembre ».

Elle a déclaré que si les clients estiment qu’une augmentation contrevient à ce que leur fournisseur a spécifiquement promis, ils devraient essayer de répondre à leurs préoccupations et s’ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent déposer une plainte auprès du CPRST.

Après avoir appelé Rogers « d’innombrables, d’innombrables, d’innombrables » fois, Cooper dit qu’elle a réussi à négocier un crédit unique de 315 $.

Elle a également rendu deux de ses six boîtiers de télévision pour tenter de réduire les coûts, mais affirme que sa frustration à l’égard de Rogers est loin d’être terminée.

Elle s’attend à ce qu’elle doive continuer d’appeler et de se battre pour maîtriser sa facture mensuelle.

« Je n’ai pas eu un seul projet de loi qui ait du sens depuis que Rogers a pris le relais », a déclaré Cooper. « Le dernier est arrivé hier et ce n’est toujours pas correct. »