ICICI Bank a ouvert son application mobile de banque mobile iMobile Pay pour les clients de toutes les banques. L’application était jusqu’à présent exploitée sous le nom «iMobile», et est en cours de recadrage en «iMobile Pay». Parallèlement à cela, iMobile Pay fonctionnera désormais comme une application bancaire et de paiement pour les clients qui ne possèdent pas de compte bancaire ICICI. L’une des principales banques du secteur privé en Inde, iMobile Pay d’ICICI Bank peut également être utilisé maintenant par les utilisateurs pour simplement enregistrer leur propre identifiant UPI et effectuer des transactions UPI en utilisant le compte bancaire qui lui est associé.

Dans un communiqué de presse annonçant le communiqué, Anup Bagchi, directeur exécutif d’ICICI Bank, a déclaré: «Nous avons lancé la première application bancaire mobile du pays, iMobile, en 2008. Récemment, nous avons capturé deux informations sur les utilisateurs tout en interagissant avec eux. Un, beaucoup d’entre eux, qui ne sont pas nos clients, souhaitent utiliser iMobile. Deuxièmement, les clients sont fatigués d’utiliser plusieurs applications à des fins différentes et ils veulent vraiment savoir si une application peut prendre en charge toutes les exigences bancaires et de paiement. Forts de ces informations, nous sommes ravis d’étendre la portée de notre application de banque mobile. Désormais, les clients de toutes les banques peuvent profiter de la simplicité, de la rapidité et de la sécurité de notre application bancaire mobile. »

ICICI Bank affirme qu’il s’agit de la première initiative du genre en Inde et vise à unifier tous les services bancaires, de paiement et financiers connexes requis par un utilisateur, sous un même toit. En conséquence, les clients de toutes les banques peuvent se connecter et activer leurs propres coordonnées bancaires sur iMobile Pay, effectuer des virements bancaires et des paiements, et émettre des transactions UPI par numéro, détails de compte, lecture de code QR ou contacts téléphoniques. iMobile Pay permettra également aux utilisateurs d’ajouter plusieurs comptes, devenant ainsi une seule application pour exploiter les services de tous les comptes bancaires détenus par les utilisateurs.

À l’avenir, un porte-parole d’ICICI Bank a confirmé que des fonctionnalités telles que le paiement des factures de services publics, les recharges mobiles, la vérification des scores CIBIL, les investissements et les réservations de voyages seraient également introduites dans iMobile Pay. Les utilisateurs pourront bientôt également accéder à un analyseur de dépenses, ce qui peut les aider à gérer les dépenses effectuées chaque mois et à économiser en conséquence.