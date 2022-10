Les clients de McDonald’s sont partis craignant pour leur vie après la cascade d’Halloween au service au volant

Les clients de McDONALD’S craignaient pour leur vie lors d’une terrifiante cascade d’Halloween.

Les familles ont été confrontées à un sosie de Michael Myers brandissant un couteau qui rôdait dans le parking et traquait la file d’attente du service au volant.

McDonald’s a été terrifié lorsqu’il a été confronté à un sosie de Michael Myers brandissant un couteau qui rôdait dans le parking

Le personnage de Michael Myers dans les films d’Halloween

Mais le personnage des films d’Halloween avait l’air si sinistre que certains craignaient qu’il ne soit en fait un tueur en série.

Un client, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: «Je faisais la queue pour un café et ce personnage est apparu vêtu d’une combinaison et d’un masque, portant un gros couteau réaliste.

«Il m’a fait peur au grand jour. Pendant une seconde, j’ai cru qu’il allait me tuer.

« Il y avait une femme avec deux enfants dans une voiture derrière et je pouvais entendre les enfants crier. J’ai vu une famille quitter le restaurant.

“Quand ils ont vu le type avec le couteau, ils ont couru à l’intérieur pour se mettre à l’abri.

«Ils auraient peut-être voulu un spectacle pour Halloween, mais quand les gens craignent pour leur vie, cela se retourne évidemment contre eux. Ce n’était pas une cascade très familiale.

Dans la longue série de films d’Halloween, Michael Myers est un tueur en série muet qui traque sa ville natale.

D’autres personnages de films, dont Freddie Krueger de A Nightmare on Elm Street et Pennywise le clown de It, parcouraient également la succursale de la chaîne à Dunchurch, Warks.

McDonald’s a déclaré que la cascade avait permis de récolter 300 £ pour son Ronald McDonald House Charities UK.

Un porte-parole a déclaré: “Nous nous excusons sincèrement pour tout bouleversement involontaire causé par des déguisements.”