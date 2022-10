Les clients de Dunkin’ se plaignent du nouveau programme de récompenses

Dunkin’ a lancé Récompenses Dunkin’un système de fidélisation de la clientèle à plusieurs niveaux qui remplace son précédent plan DD Perks.

Le nouveau programme donne aux clients 10 points pour chaque dollar dépensé, contre cinq points avec DD Perks, et vous permet de commencer à obtenir des éléments de menu gratuits après 150 points, au lieu du minimum de 200 points précédent.

Mais certains clients sont convaincus que Dunkin’ Rewards oblige les membres à accumuler beaucoup plus de points pour obtenir des boissons gratuites : vous devrez gagner 400 points pour un thé, 500 points pour un café chaud et 700 points pour une infusion froide ou Dunkin gratuite. ‘, contre seulement 200 points avec DD Perks.

Un café au lait ou une boisson glacée, quant à lui, vous coûtera désormais 900 points.

“Wow, la mise à jour #ddperks est HORRIBLE”, une personne tweeté jeudi. “Je me sens moins incité à prendre un café là-bas maintenant.”

En mathématiques de base, les membres de DD Perks ont commencé à gagner des boissons gratuites après avoir dépensé 40 $. Les membres Dunkin ‘Rewards peuvent obtenir des compléments et des collations gratuits avant cette date, mais doivent dépenser 50 $ pour gagner un café gratuit. Dunkin ‘a également supprimé les boissons gratuites lors des anniversaires des membres, les remplaçant par la possibilité de gagner des points triples.

@Dunkin Donuts merci de m’avoir baisé sur mon café gratuit en changeant le #DDPerks sans préavis. J’étais à 10 points (voir photo). Donc sur tout avec les 2 dernières années. Mauvais service, café incohérent, employés qui s’en fichent. Je suppose que je commence à le faire. pic.twitter.com/Tb28pF7H5m – Brandon L Stevens (@jwutaz) 6 octobre 2022

Se plaignant de “mauvais service et de café incohérent”, l’utilisateur a déclaré qu’il allait commencer à faire du café à la maison.

Pour 150 points, vous pouvez obtenir un espresso gratuit, une commande de pommes de terre rissolées ou trois Munchkins, tandis que 250 points vous permettront d’obtenir un beignet classique gratuit. Et les points de récompense n’expirent pas tant que vous effectuez un achat tous les six mois.

Éditorial iStock/Getty Images Plus



Dunkin’ a également ajouté un nouveau niveau pour les visiteurs plus fréquents : “Statut boosté” vous rapporte 1,2 fois plus de points pour chaque dollar dépensé. Pour gagner le statut boosté, vous devrez visiter un Dunkin au moins 12 fois au cours d’un mois civil.

Ce changement rapproche le plan de fidélité de Dunkin de celui de Starbucks, qui offre des avantages spéciaux à ses clients “Gold level” plus réguliers – comme de la crème fouettée, des sirops et des espressos gratuits.

“Les loyalistes de Dunkin nous ont dit qu’ils voulaient pouvoir échanger contre plus que des boissons et nous avons écouté”, a déclaré le président de Dunkin, Scott Murphy, dans un communiqué. “Ils voulaient également regrouper des points pour des commandes plus importantes, ce que nous avons accompli. … Et ils nous ont dit qu’ils voulaient être reconnus pour leur loyauté.”

Pour faciliter la transition, Dunkin’ offre aux membres DD Perks existants un “cadeau de bienvenue” de 150 points.

Il propose également plusieurs offres spéciales Dunkin ‘Rewards pour le mois d’octobre, dont deux fois les points sur les Munchkins et les boissons expresso, 10 Munchkins ou bagel minis gratuits à l’achat d’une boisson à prix plein et deux fois les points sur les boissons et les sandwichs du petit-déjeuner pour Boosted Membres de statut.

Le programme Dunkin’ Rewards a été lancé en Californie en août et est désormais actif dans tout le pays.