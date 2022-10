Les clients de Dunkin « rompent » avec son programme de récompenses remanié

Lou Balzani a commandé via l’application de Dunkin trois à quatre fois par semaine pendant des années – mais il repense sa loyauté à la lumière de la chaîne de café nouveau programme de récompenses.

“Le nouveau système Dunkin’ Rewards est honnêtement insultant… Nous sommes en train de rompre. Ce n’est pas moi, c’est vous.” le trentenaire a tweeté le dimanche.

Balzani prévoit d’emmener son entreprise ailleurs en fonction des changements, a-t-il déclaré à CNBC Make It, qu’il décrit comme un programme “payez plus et obtenez moins” qui a été obscurci par un nouveau système de points.

D’autres mécènes purs et durs de Dunkin ont ont exprimé des sentiments similaires sur les réseaux sociauxcertains déclarant avoir désinstallé l’application du programme de récompenses sur leur téléphone.

Dans le cadre du programme remanié, la société affirme que les consommateurs peuvent gagner des points deux fois plus vite qu’avec l’ancien programme DD Perks : ils gagnent désormais 10 points au lieu de cinq pour chaque dollar dépensé. Cependant, la valeur de remboursement des boissons gratuites a augmenté.

Auparavant, les clients pouvaient échanger 40 $ d’achats contre n’importe quelle boisson, y compris les articles haut de gamme. Maintenant, ce même montant ne vous rapportera qu’un expresso ou un thé.

Dans le cadre du nouveau programme Dunkin’ Rewards, les boissons haut de gamme comme le Signature Latte nécessitent désormais des achats de 90 $, soit plus du double de ce que les clients payaient auparavant.

Le programme offre de nouveaux avantages. Un grand changement est que la nourriture peut être échangée pour la première fois, certains articles étant proposés pour moins de 40 $ d’achats. Les mini pommes de terre rissolées et les trous de beignet peuvent être réclamés avec 15 $ d’achats, tandis qu’un beignet peut être réclamé pour 25 $ d’achats.

Dunkin’ Rewards offre un “statut boosté”, qui attribue 1,2 point pour chaque dollar dépensé aux clients qui visitent un emplacement Dunkin’ 12 fois ou plus par mois.

Cependant, ces avantages ne répondent pas aux besoins réels des clients les plus fidèles de Dunkin, dit Balzani.

“Je suis un client régulier depuis 10 à 12 ans et la nourriture n’a jamais été un gros argument de vente pour moi”, dit-il. “Lorsque ce que vous achetez réellement est annulé sans véritable remplacement ni avantage supplémentaire, c’est là que vous commencez à vous sentir exploité.”

CNBC Make It a contacté Dunkin ‘pour obtenir des commentaires sur son nouveau programme de récompenses.

