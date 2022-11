Les clients de Crypto.com craignent qu’il ne suive FTX, le PDG les rassure

Twitter s’est illuminé au cours du week-end avec des spéculations selon lesquelles Crypto.com était confronté à des problèmes, et des experts en crypto ont organisé des sessions Twitter Spaces pour discuter de la question. Entre-temps, révélations a atterri dimanche qu’en octobre, Crypto.com a envoyé par erreur plus de 80% de ses avoirs en éther , ou environ 400 millions de dollars de la crypto-monnaie, à Gate.io, un autre échange de crypto . Ce n’est qu’après que la transaction a été exposée via les données publiques de la blockchain que Marszalek a reconnu l’incident. .

Crypto.com est plus petit que FTX mais se classe toujours parmi les 15 premiers échanges mondiaux, selon CoinGecko . FTX a effrayé le marché non seulement par sa chute rapide, mais aussi parce que la société n’a pas été en mesure d’honorer les demandes de retrait, à hauteur de milliards de dollars, des utilisateurs qui souhaitaient récupérer leurs fonds pendant la course à l’entreprise. Lorsqu’il est devenu clair que FTX n’avait pas les liquidités nécessaires pour donner leur argent aux utilisateurs, l’inquiétude s’est accrue que les rivaux pourraient être les prochains.

Comme FTX, qui a déposé une demande de mise en faillite vendredi, Crypto.com est une société privée, basée en dehors des États-Unis et propose une gamme de des produits pour acheter, vendre, échanger et stocker des cryptos. La société a son siège à Singapour et son PDG, Kris Marszalek, est basé à Hong Kong.

Alors que l’univers de la cryptographie tient compte des retombées de l’effondrement rapide de FTX la semaine dernière et tente de déterminer où la contagion pourrait se diriger ensuite, des questions ont tourbillonné autour de Crypto.com, un échange rival qui a adopté une approche tout aussi flashy du marketing et des mentions de célébrités.

Il s’est entretenu avec “Squawk Box” de CNBC mardi matin, répondant à des questions sur l’état de son entreprise, le marché et comment il se positionne différemment de FTX. Il a déclaré dans l’interview que la société s’était entretenue avec plus de 10 régulateurs sur les “événements choquants” entourant FTX et sur la manière d’empêcher qu’ils ne se reproduisent.

Marszalek a passé le début de la semaine à essayer de rassurer les utilisateurs et les régulateurs sur le fait que les affaires vont bien. Lundi, il a déclaré sur YouTube que la société avait un “bilan extrêmement solide” et qu’elle “fonctionnait comme d’habitude” avec des dépôts, des retraits et des activités de trading. Il a poursuivi avec un tweet lundi soir, indiquant que “la file d’attente de retrait a diminué de 98% au cours des dernières 24 heures”.

“Je voudrais simplement retirer votre argent de Crypto .com maintenant”, a déclaré Adam Cochran, investisseur dans des projets de blockchain et fondateur de Cinneamhain Ventures, dans un tweeter pendant le weekend. “S’ils sont des réservistes complets, ils ne devraient pas se soucier si vous vous asseyez sur la touche pendant une semaine, mais leur gestion de cela n’a pas atteint la barre.”

Marszalek a des problèmes personnels de son passé qui peuvent également être préoccupants. La Bête quotidienne a rapporté en novembre 2021 que Marszalek avait quitté son dernier emploi “au milieu des accusations de clients et de partenaires commerciaux selon lesquelles ils avaient été arnaqués”. La société australienne s’appelait Ensogo et proposait des coupons en ligne. Il a fermé brutalement en 2016.

Tout comme FTX a signé un accord massif l’année dernière avec Miami Heat de la NBA pour les droits de dénomination de l’arène de l’équipe, Crypto.com a accepté de payer 700 millions de dollars en novembre dernier pour mettre son nom et son logo sur l’arène qui accueille les Lakers de Los Angeles, entre autres. les équipes de LA FTX avaient Tom Brady et Steph Curry faisant la promotion de ses produits. Crypto.com a ébranlé Matt Damon en tant que lanceur. Les deux sociétés ont acheté des publicités pour le Super Bowl et se sont associées à Formule Un.

L’objectif principal de Marszalek est maintenant évident : éviter une course de type FTX qui pourrait voir l’entreprise perdre une cargaison de clients. Mais il veut également qu’il soit très clair que toutes les réserves sont disponibles pour honorer toute demande de retrait et qu’aucune activité de fonds spéculatifs n’a lieu avec les dépôts des utilisateurs.

La société a déjà été martelée pendant l’hiver crypto, qui a fait chuter le bitcoin et l’éther des deux tiers cette année. Ces derniers mois, Crypto.com aurait a supprimé plus d’un quart de ses effectifs . Le volume quotidien des transactions en CRO est tombé à environ 365 millions de dollars, selon les données de Nomics . L’année dernière, ce chiffre dépassait les 4 milliards de dollars.

Il n’a pas tardé à dire que la société est “très bien capitalisée” et a réitéré les commentaires de sa session YouTube lundi, déclarant à CNBC que la société a “un bilan très solide” avec “zéro dette et zéro effet de levier dans l’entreprise, et nous avons un flux de trésorerie positif.”

Le PDG de Blockchain.com, Peter Smith, s’attend à ce que la manière dont les passionnés de cryptographie détiennent leurs investissements change radicalement. Smith, dont la société exploite un échange et propose un portefeuille crypto, a déclaré à CNBC la semaine dernière que les consommateurs n’ont pas besoin de faire confiance à des tiers pour détenir leurs fonds crypto et le font de plus en plus eux-mêmes.

“Vous allez voir les gens se tourner vers la cryptographie sur leurs propres clés privées”, a déclaré Smith, ajoutant que la société compte environ 85 millions d’utilisateurs qui le font déjà de cette façon. “La réalité ultime et la partie la plus cool de la cryptographie est que vous pouvez stocker vos fonds sur votre propre clé privée où vous n’avez aucune exposition à une contrepartie.”

Du point de vue de la gouvernance, FTX était particulièrement troublé. La société n’avait pas de conseil d’administration, pas de chef des finances et pas de responsable de la conformité, malgré la levée de milliards de dollars, certains auprès de grandes entreprises comme Sequoia et Tiger Global, et la course à une valorisation de 32 milliards de dollars.

Marszalek a un style plus traditionnel structure d’entreprise. Crypto.com dispose d’un conseil consultatif de quatre personnes ainsi que d’un directeur financier, d’un responsable juridique et d’un vice-président senior des risques et des opérations. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir de fraude (voir : Theranos) ou de mauvais comportement (lire : WeWork), mais c’est au moins un signe que certains contrôles sont en place alors que Crypto.com et d’autres joueurs tentent de traverser un hiver crypto. qui devient de plus en plus froid.

“Nous sommes assez satisfaits de notre situation en tant qu’entreprise et de nos opérations”, a déclaré Marszalek, soulignant que l’entreprise a généré plus d’un milliard de dollars de revenus l’année dernière et a dépassé ce chiffre cette année. “Ce qui m’inquiète, c’est l’impact de cet effondrement sur l’ensemble de l’industrie. Cela nous fait reculer de quelques années en termes de réputation de l’industrie.”

REGARDEZ: Entretien complet de CNBC avec le PDG de Crypto.com, Kris Marszalek