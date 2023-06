Les clients de comptes Apple Card Savings confrontés à des retards de plusieurs semaines dans le transfert de fonds

Apple et son partenaire bancaire Goldman Sachs sont sous le feu des critiques alors que les utilisateurs commencent à se plaindre de retards de plusieurs semaines lors du transfert d’argent à partir de la fonction de compte Apple Card Savings récemment lancée sur iPhone, offrant un APY à haut rendement de 4,15% pour les utilisateurs épargnant avec leur Carte bancaire Apple.

Le journal de Wall Street rapporte qu’un client avait essayé de transférer 1 700 $ de son compte Apple Card Savings vers un compte bancaire séparé depuis le 15 mai, et chaque fois qu’il appelait le service client de Goldman, on lui disait de lui donner quelques jours de plus, ce qui entraînait un multi -semaine d’attente pour recevoir son argent.

Dans d’autres cas, certains clients ont déclaré qu’au lancement d’un transfert, l’argent disparaissait complètement, un utilisateur perdant l’accès à 10 000 $ car l’argent était signalé pour examen de sécurité, le laissant dans les limbes jusqu’à ce que l’examen soit terminé.

Il a été rapporté que quatre jours après le lancement de la fonctionnalité de compte d’épargne Apple Card, les utilisateurs avaient déposé près d’un milliard de dollars dans le servicequi reste exclusif aux utilisateurs aux États-Unis où la carte Apple est disponible.

Ni Apple ni son partenaire bancaire Goldman Sachs n’ont encore commenté les plaintes des utilisateurs.