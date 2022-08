Les clients de ComEd en ligne pour un énorme remboursement de 4,80 $ – Shaw Local

Comment allez-vous dépenser vos 5 $ ?

Tout le monde qui lit ceci n’est pas un client ComEd, mais ceux d’entre nous qui le sont devraient être sacrément ravis d’apprendre que la Commission du commerce de l’Illinois a approuvé mercredi la proposition du service public d’émettre des remboursements en raison de la “conduite inacceptable” de l’entreprise lors de l’enquête sur la corruption qui a abouti à un Amende de 200 millions de dollars payée au gouvernement fédéral en 2020.

Selon le gouvernement fédéral, les gros bonnets de la ComEd ont utilisé des emplois et d’autres avantages pour influencer les législateurs afin qu’ils adoptent les réformes de 2011 créant un système de “taux de formule”. Conseil des services publics des citoyens dit “a laissé les clients électriques vulnérables à des centaines de millions de dollars de hausses de tarifs au cours de la dernière décennie.”

CUB a décomposé le calcul comme suit : un vote 3-0 de l’ICC a ordonné à ComEd d’émettre 31 296 338 $. Une fois que la Commission fédérale de réglementation de l’énergie aura approuvé, 5 019 312 $ supplémentaires seront ajoutés, plus les intérêts. Les clients recevront le remboursement sous la forme d’un crédit de facture, livré en avril, avec un paiement moyen de 4,80 $.

La facture de chacun varie, mais en regardant les 12 derniers mois de relevés pour notre maison de banlieue, le remboursement ne couvre pas une journée complète. C’est également un peu plus de 10% du coût d’une action de la société mère de ComEd, Exelon, qui se négociait à 46,30 dollars jeudi et a rebondi entre 40 et 50 dollars au cours des six derniers mois. Basée à Chicago, Exelon se classe 99 sur le Fortune 500 avec une valeur nette supérieure à 45 milliards de dollars. Le groupe de recherche sur l’intérêt public de l’Illinois a déclaré que les revenus de ComEd avaient augmenté de 6 milliards de dollars en raison de la corruption.

“Un remboursement de 36 millions de dollars est inférieur au remboursement recommandé par la CUB, le bureau du procureur général de l’Illinois et la ville de Chicago”, a déclaré mercredi le Citizens Utility Board. “De plus, cette affaire était limitée aux coûts directs et ne compense que partiellement les clients pour l’inconduite de ComEd – les gens méritent mieux à la suite du scandale des services publics le plus important de l’Illinois.”

CUB dirige un léger optimisme envers l’adoption en septembre dernier de la loi sur le climat et l’équité en matière d’emploi, destinée à remplacer l’approche du taux de formule. Mais alors que cette législation appelait à l’enquête qui a finalement abouti au remboursement, les défenseurs avaient visé 45 millions de dollars via une enquête plus large qui tenait compte du montant payé par les utilisateurs grâce à des tarifs d’électricité plus élevés rendus possibles grâce aux transactions louches.

Je pourrais dépenser mon remboursement, ainsi que quelques centimes, pour acheter un billet à gratter “Le prix est juste” de 5 $ – nouveau de la loterie de l’Illinois – dans l’espoir de remporter l’un des quatre grands prix de 400 000 $. Les chances de gagner un prix grâce à ce jeu sont de 1 sur 4,08, mais j’aime mes chances.

Je vais peut-être baisser la climatisation centrale d’un degré pendant une heure. Après tout, ce remboursement n’est guère plus qu’un froid réconfort.

• Scott T. Holland écrit sur les problèmes du gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au sholland@shawmedia.com.