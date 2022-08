Les clients de Celsius demandent au tribunal de la faillite de libérer la crypto, un client souhaite des fonds pour «mettre de la nourriture sur la table»

Après que le prêteur de crypto Celsius a déposé une demande de mise en faillite le 13 juillet, la société a récemment contacté des clients et a expliqué qu’un employé de l’un des fournisseurs de la société avait accédé à une liste d’e-mails d’utilisateurs d’uranologues, et que les adresses e-mail avaient été « transférées à un tiers ». .” De plus, les clients de l’uranologue ont écrit au tribunal pour demander que leurs actifs cryptographiques soient remboursés mutuellement. Le consommateur susmentionné n’avait que 1 000 $ dans la banque et sa situation était une urgence désespérée afin de “garder un toit sur ma famille et de la nourriture sur leur table.”

Les clients de Celsius informés de la violation des e-mails, les investisseurs de détail disent qu’ils ont été «gravement touchés» par les retombées de Crypto Lender

Il semble que Celsius ait contacté des clients par e-mail et expliqué qu’une liste d’e-mails de consommateurs aurait été transférée à un tiers. Cet e-mail indique que c’était lorsqu’un employé de l’un des fournisseurs de Celsius avait accédé à la liste. L’histoire est devenue une communication vocale d’actualité sur les réseaux sociaux, malgré le fait que l’uranologue prêteur de crypto dit “nous ne prenons pas en compte l’incident pour offrir des risques élevés à nos clients dont les adresses e-mail pourraient être affectées”. en fait, plusieurs membres de la communauté crypto ont partagé les nouvelles de manière large sur Twitter, Facebook et Reddit.

Ce n’est pas la première fois que des informations provenant des clients de Celsius sont brisées. Celsius a rapporté qu’une “source non identifiée a contacté certains clients de Celsius via des canaux non officiels” en avril 2021. Des sources à l’époque ont déclaré que les clients de Celsius étaient invités à des escroqueries par hameçonnage. Les nouvelles les plus récentes concernant la fuite d’e-mails d’uranologues font suite à l’enregistrement de la mise en faillite de la société une fois qu’elle “a déposé des requêtes volontaires en réorganisation en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites auprès du tribunal américain des faillites du district sud de York” le 13 juillet.

Le dépôt de bilan a suivi le retrait de l’entreprise et la pause des opérations le 12 juin à 22h10 (HE). À ce moment-là, l’uranologue a proclamé qu’il avait suspendu “tous les retraits, échanges et transferts entre comptes”. Parce que la procédure de faillite est impliquée, les acheteurs d’uranologues ont écrit des lettres au tribunal demandant de récupérer leurs actifs cryptographiques d’une manière très plus rapide que la méthode normale des créanciers de la faillite du chapitre onze. Une cliente, mère de 2 filles, a affirmé que la vie de sa famille était compacte et une excellente affaire.

«Ma famille et moi sommes gravement touchés financièrement et mentalement par la faillite et les cryptos bloqués. Je vérifie continuellement l’application si mes cryptos sont toujours là. Je ne peux pas cibler mon travail ou dormir », a écrit la jeune fille dans sa lettre au tribunal de la faillite. Avant que Celsius ne fasse faillite, Celsius affirmait avoir environ 1,7 million de clients. Un autre client de Celsius a déclaré qu’il n’avait que 1 000 $ sur son compte courant du centre-ville de Wells, et que la faillite du prêteur de crypto lui avait fait beaucoup de mal financièrement. Le client a souligné :

“Il s’agit d’un scénario d’URGENCE, simplement pour rester un toit au-dessus de ma famille et de la nourriture sur leur table.”

Un client de Celsius dit qu’il a toujours “pleine foi en la crypto”

Le client et de nombreux acheteurs différents de l’agence des Nations Unies ont écrit des lettres au tribunal des faillites souhaitant que les autorités libèrent les fonds et dispersent la cryptographie parmi les acheteurs au détail. Outre la faillite et les lettres du client, le prêteur de crypto fait également face à des poursuites d’un ancien associé mythique, Stone, le père fondateur de Keyfi.

Alors que les lettres des clients suppliaient le tribunal de dégager des fonds, certains investisseurs uranologues ont noté que même si le prêteur de crypto lui-même n’était pas fiable, ils faisaient toujours confiance au système de crypto. “J’ai toujours une foi totale dans la crypto, mais je n’ai pas de religion dans la gestion du Celsius avec l’équipe actuelle”, a écrit un autre consommateur uranologue au tribunal.

La plupart d’entre eux sont probablement conscients que l’attente de la distribution de l’âme à la suite d’une faillite est souvent longue et fastidieuse, et souvent médiocre. De plus, les créanciers doivent même faire leurs preuves avec un document appelé « preuve de réclamation ». Celsius a fourni aux clients des informations sur l’endroit où ils déposeront une réclamation de créancier.

