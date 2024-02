Les clients d’AT&T, Verizon et T-Mobile touchés par des pannes de téléphonie cellulaire généralisées aux États-Unis

Le réseau d’AT&T a subi jeudi matin des pannes généralisées dans tout le pays, le service cellulaire et Internet étant en panne, selon le site de suivi Downdetector.

Certains clients de Verizon et de T-Mobile ont également signalé des pannes, même si les leurs semblaient moins répandues qu’AT&T.

Plus de 32 000 pannes d’AT&T ont été signalé par les clients vers 4 heures du matin HE jeudi. Les rapports ont chuté puis ont de nouveau grimpé à plus de 50 000 vers 7 heures du matin, la plupart des problèmes étant signalés à Houston, Chicago, Dallas, Los Angeles et Atlanta, selon le site.

Ce nombre a grimpé à plus de 71 000 juste avant 8 heures du matin (HE).

Un peu plus de 1 100 pannes de T-Mobile et environ 3 000 pannes de Verizon ont été signalées jeudi à 7 heures du matin.

On ne sait pas exactement ce qui a déclenché l’interruption du service.

AT&T a reconnu le problème jeudi matin en déclarant : « Certains de nos clients subissent des interruptions de service sans fil ce matin. »

« Nous travaillons de toute urgence pour leur rétablir le service. Nous encourageons l’utilisation des appels Wi-Fi jusqu’à ce que le service soit rétabli », a déclaré la société.

Sur X, la société a répondu aux clients signalant des problèmes de service cellulaire à travers le pays.

Verizon a déclaré jeudi matin que les pannes n’avaient pas d’impact direct sur son réseau, mais sur ses clients qui tentaient de joindre un autre opérateur rencontrant le problème.

T-Mobile a également déclaré jeudi matin que le réseau n’avait pas subi de panne et fonctionnait normalement, et les chiffres de Downdetector reflètent probablement les clients qui tentent d’atteindre les utilisateurs sur d’autres réseaux.

Les pannes sont préoccupantes, car certaines personnes pourraient ne pas être en mesure d’appeler le 911 en cas d’urgence.

Service d’incendie de San Francisco dit le X qu’il était au courant d’un problème affectant les clients sans fil d’AT&T lors de l’émission et de la réception d’appels téléphoniques, y compris le 911.

“Le centre 911 de San Francisco est toujours opérationnel”, a indiqué le bureau. « Si vous êtes un client AT&T et que vous ne parvenez pas à joindre le 911, essayez d’appeler depuis un téléphone fixe. Si ce n’est pas une option, essayez de joindre un ami ou un membre de votre famille qui est client d’un autre opérateur et demandez-lui d’appeler le 911 en votre nom.

De la même manière, Bureau de gestion des urgences et des communications de Chicagocelui de Virginie Service de police du comté de Prince William et de Caroline du Nord Service de police de Charlotte-Mecklembourg ont émis des avertissements sur X alertant le public de la panne tout en reconnaissant que certains clients ont été brièvement incapables de contacter le 911.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.