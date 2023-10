Les clients d’Amazon signalent de fausses confirmations par e-mail pour les cartes cadeaux

Un représentant du service client d’Amazon a déclaré que la société étudiait la cause des e-mails défectueux, mais que les comptes étaient sécurisés et que les clients pouvaient ignorer les messages.

Clients sur réseaux sociaux ont déclaré avoir reçu trois e-mails consécutifs, certains samedi soir et d’autres dimanche matin, les remerciant pour leurs achats de cartes cadeaux Google Play, Mastercard et Hotels.com, bien qu’ils ne les aient jamais achetées.

Amazone Les représentants du service client ont traité ce week-end une vague de demandes de clients qui ont reçu des confirmations par courrier électronique suspectes et déroutantes concernant des achats de cartes-cadeaux qu’ils n’avaient pas effectués.

Fait partie de l’un des e-mails envoyés à un certain nombre de clients d’Amazon au cours du week-end, confirmant faussement des achats de cartes-cadeaux qui n’avaient pas été effectués.

Les messages ont laissé les clients perplexes et alarmés quant au fait qu’un pirate informatique aurait pu accéder à leurs informations financières et acheté ces cartes-cadeaux.

« Merci pour la crise cardiaque précoce d’Amazon. Qui a besoin de caféine ? » » a écrit un utilisateur dans une publication sur Facebook après avoir reçu les e-mails défectueux.

Un représentant du service client d’Amazon a déclaré dimanche matin que la société avait reçu trois appels consécutifs concernant le problème de courrier électronique. Le robot du service client automatisé a déclaré qu’il y avait « des temps d’attente plus longs que la normale » dans la file d’attente téléphonique.

« Jusqu’à présent, nous n’avons pas d’informations supplémentaires concernant le message, mais soyez assurés que nous travaillons pour faire avancer la cause », a déclaré un autre représentant du service client. « Je suis vraiment désolé pour tous ces clients qui ont reçu ce genre d’e-mail et que cela les a alarmés. Mais soyez assurés que chaque compte ici est en sécurité et en attendant, nous pouvons simplement les informer d’ignorer le message. »

Un utilisateur de Reddit a déclaré qu’un représentant d’Amazon avait expliqué l’incident comme étant « des e-mails mal rédigés destinés à avertir les clients d’arnaques potentielles ».

Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

— Dan Mangan de CNBC a contribué au reportage.