Airtel a annoncé un partenariat avec le principal fournisseur de services de santé indien Apollo Hospitals pour offrir des services de santé en ligne à ses clients via l’application Apollo 24/7 pour Android et iOS. Grâce à ce partenariat, les clients Airtel Gold et Platinum peuvent profiter jusqu’à 12 mois d’abonnement gratuit à Apollo 24/7 Circle sur l’application Apollo 24/7 et bénéficier de 20% de réduction sur les frais de santé. Les autres avantages de l’adhésion comprennent 15% de réduction sur les consultations médicales, 60% de réduction sur les diagnostics à domicile, 15% de réduction sur les médicaments avec livraison gratuite et l’accès à Apollo ProHealth. Les utilisateurs auront également accès aux programmes de gestion du diabète et de bien-être d’URLife d’Apollo. Airtel Gold (connexion prépayée Rs 249 ci-dessus ou avec plans infini postpayés) et Airtel Platinum (avec connexion postpayée Rs 499 et plus ou haut débit Rs 1099 et plus) peuvent débloquer ces avantages exclusifs via l’application Airtel Thanks. Les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils utilisent la dernière version de l’application sur l’appareil en cours d’exécution Android ou iOS.

S’exprimant sur le développement, Antony Jacob, PDG d’Apollo 24/7, a déclaré: «Avec Airtel, nous souhaitons renforcer notre vision d’une Inde plus saine. Airtel partage notre volonté constante d’innovation et d’expérience client de qualité, et nous sommes vraiment heureux de nous associer à eux pour faire progresser nos services de santé numérique. » Shashwat Sharma, directeur du marketing chez Airtel, a également salué la collaboration et déclaré que ses clients peuvent désormais accéder aux «meilleurs soins de santé numériques de leur catégorie depuis la sécurité de leur domicile».

Pour souscrire gratuitement à un abonnement Apollo Circle (période limitée), les utilisateurs d’Airtel Thanks avec un abonnement Gold et Platinum devront se rendre dans la section « Découvrir Merci » (Explorer en bas) de l’application et faire défiler jusqu’à la dernière option. Sélectionnez l’avantage Apollo Circle> Choisissez Démarrer l’essai gratuit> Entrez les informations d’inscription obligatoires qui mènent à une page de confirmation. Les utilisateurs doivent noter que leurs détails seront partagés avec Apollo.

D’autre part, les clients qui souhaitent toujours s’abonner au cercle Apollo 24/7 peuvent choisir entre trois plans. L’abonnement de deux mois coûte Rs 49 et le plan de six mois coûte Rs 199. L’abonnement annuel porte un prix de Rs 349.