Les clients attendent les remboursements de la défunte compagnie aérienne basée à Lincoln

En tant que consommateur, Josh Planos est bouleversé. Et en tant que vice-président des communications du Better Business Bureau Midwestern Plains, il est tout simplement abasourdi.

« Cela a été une expérience de consommateur très frustrante, je dirais », a déclaré Planos, qui a réservé à la mi-août un vol pour Las Vegas, la ville natale de sa femme.

C’est à peu près à ce moment-là que le fond commençait à s’effondrer pour Red Way Airlines, qui a annoncé le 23 août qu’elle interromprait son service – environ 2 mois et demi après avoir lancé son modèle de voyages d’agrément à partir de l’aéroport de Lincoln.













Il attend maintenant un chèque de remboursement de Red Way dont on lui a dit qu’il avait été traité et qu’il était par la poste.

Les gens lisent aussi…

Il y a eu environ 16 000 remboursements de billets, a indiqué Rachel Barth, directrice de la communication de l’aéroport. Vendredi, cette liste avait été réduite à environ 600, a-t-elle déclaré.

C’est peu de consolation pour les personnes qui ont du mal à récupérer leur argent.

« Cela a été un peu un casse-tête d’essayer d’obtenir un remboursement », a déclaré Planos, qui travaille actuellement avec sa société de carte de crédit pour localiser l’argent qui, selon Red Way, avait été recrédité sur son compte. «J’ai été informé que le remboursement était en cours. … Il n’a en réalité pas été remboursé. Et donc maintenant, ma ligne de conduite a été de demander le remboursement du fait de services non rendus.

D’autres ont vécu des expériences similaires, même si le remboursement tant attendu de Chad Winter a trouvé son chemin sur son compte la semaine dernière.

Il avait obtenu un accord sur deux billets aller-retour pour Orlando, en Floride, où il prévoyait de retrouver sa famille pour passer du temps à Walt Disney World. Le coût des deux billets n’était que de 148 $.

« C’est pourquoi ils ont fait faillite, je suppose », a déclaré Winter, qui avait parlé à de nombreuses autres personnes ayant eu des expériences positives en volant sur Red Way. «On m’a dit que c’était un super vol, que les gens étaient vraiment sympas, mais il y avait environ 30 personnes dans un avion prévu pour 150 personnes.

« Pourquoi prendriez-vous un si gros avion et n’en rempliriez-vous qu’un tiers ? »

C’est là que réside une partie du problème : un modèle économique défectueux et un avion trop gros pour remplir deux vols par semaine. Le résultat final a été une entreprise qui a arraché la majeure partie des 3 millions de dollars – 1,5 million de dollars chacun de la ville de Lincoln et du comté de Lancaster – en financement de l’American Rescue Plan Act en quelques semaines seulement.

Jeff Witkowski prévoyait de se rendre à Dallas en octobre pour rendre visite à un cousin avant de rentrer avec lui à Lincoln pour un match de football.

Il a acheté les billets – deux billets d’avion aller simple pour un total de 148 $ – en mai, bien avant le premier vol de Red Way au départ de Lincoln début juin.

Il a contacté l’entreprise par e-mail suite à l’annonce de sa cessation d’activité et on lui a dit que son remboursement avait été traité le 2 septembre. La personne qui lui a envoyé l’e-mail, a-t-il dit, devait avoir ses informations car elles indiquaient le montant du remboursement. était pour et a noté les informations de vol.





Quelques jours plus tard, il n’y avait toujours aucune trace de remboursement sur son compte. Red Way lui a dit que son problème ne venait pas du transporteur aérien, mais de la société émettrice de la carte de crédit.

Il a répondu en demandant à Red Way d’envoyer la documentation indiquant que le remboursement avait été traité et envoyé.

Il n’y a eu aucune réponse de Red Way.

« Cela ne devrait pas prendre autant de temps », a-t-il déclaré. «Ils devraient pouvoir me montrer la preuve. Il doit y avoir un identifiant de transaction. Il doit y avoir une confirmation, un numéro de compte – quelque chose.

« C’est frustrant. »

Il est encore plus frustrant qu’il ait acheté ses billets début mai, ce qui signifie que la possibilité de contester les frais auprès de sa société de carte de crédit a été fermée.

Red Way a effectué de nombreux remboursements depuis sa fermeture il y a deux semaines. Le site Web de l’aéroport de Lincoln contient des instructions sur la manière dont les détenteurs de billets doivent demander un remboursement. Barth a déclaré que l’aéroport dirigeait les gens vers le compte de messagerie du service client de Red Way.

Planos a déclaré que le Better Business Bureau n’avait reçu aucune plainte de personnes ayant du mal à se faire rembourser. Sa propre expérience l’a incité à faire des recherches sur Internet à propos de Red Way.

« Mon expérience avec eux n’est en aucun cas unique », a-t-il déclaré.

Il a offert quelques conseils aux personnes en attente de remboursement.

« Déposer une plainte est toujours une approche saine », a-t-il déclaré. « Se taire est probablement la pire chose que vous puissiez faire. »

Photos : le premier vol Red Way décolle de l’aéroport de Lincoln