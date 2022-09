Les clics les plus mignons de Nazriya Nazim vous feront aller awww

Aishwarya Rai Bachchan et Chiyaan Vikram se sont à nouveau associés pour le prochain magnum opus de Mani Ratnam, Ponniyin Selvan, après près de plus d’une décennie. Ils ont été vus pour la dernière fois ensemble dans un autre réalisateur de Mani Ratnam, Raavanan, et leur chimie a été adorée par les fans. Lorsque Vikram était récemment à New Delhi pour promouvoir leur film, il s’est ouvert sur le fait qu’Aishwarya était constamment jugée et a rappelé son moment oops sur scène avant même d’être couronnée Miss Monde en 1994.

Louant Aishwarya pour sa personnalité charismatique, Vikram a déclaré qu’il y avait eu de nombreuses reines de beauté, mais Aish a quelque chose qui a volé le cœur de tout le monde. Il l’a qualifiée d’image parfaite, ajoutant qu’il ne s’agissait pas seulement de beauté mais de tout. Il a dit qu’Aishwarya est toujours sous un microscope et constamment surveillée. Et malgré tout cela, elle reste parfaite et le fait dans son propre style.

Vikram a ensuite rappelé le moment où il a vu Aishwarya pour la première fois alors qu’elle n’avait pas encore remporté le titre convoité de Miss Monde. “La première fois que je l’ai vue, elle n’avait même pas encore obtenu le titre, j’étais dans la foule. Quand elle est entrée, le tissu s’est pris dans sa jambe et elle a trébuché et j’ai pensé qu’elle allait tomber sur son visage. Elle a trébuché , elle a fait quelques faux pas, elle a retrouvé son sang-froid et a fait la routine tout ce qu’elle était censée faire. Cela m’a frappé cette personne va loin. Je sens qu’en elle, la confiance, le sang-froid, la grâce. Partout vous allez, même à Chennai, dans le sud de l’Inde, même aujourd’hui, il y aura des bijouteries et des magasins de saris avec sa photo”, a-t-il déclaré.

Vikram a également déclaré que les fans lui disaient souvent que lui et Aishwarya avaient l’air fantastiques à l’écran, mais qu’ils ne travaillaient pas très souvent ensemble dans les films. Il a ensuite fait l’éloge de ses talents de danseuse et a admis qu’il s’était juste oublié et avait perdu en regardant ses pas de danse pendant un tir.

Il a également loué le professionnalisme d’Aishwarya et a aimé la façon dont elle s’intègre dans son personnage. En dépit d’être une mère, de s’occuper de sa maison, de passer du temps avec les membres de sa famille, Aishwarya met les choses au clair. Il a ensuite dit à Aishwarya que “ça doit être si effrayant d’être qui vous êtes”.

Alors qu’Aishwarya joue le double rôle de la reine Nandini de Pazhuvoor, Vikram incarne le rôle d’Aditha Karikalan (empereur Chola au 10ème siècle) dans l’ambitieux drame épique historique de Mani Ratnam Ponniyan Selvan I. Il met également en vedette Jayam Ravi, Karthi, Trisha, Aishwarya Lekshmi, Sobhita Dhulipala, Prabhu, R. Sarathkumar, Vikram Prabhu, Jayaram, Prakash Raj, Rahman et R. Parthiban, et devrait sortir le 30 septembre.