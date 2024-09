Les clichés de célébrités de Diddy avec JLo, Trump, Obama et Justin Bieber envahissent le cyberespace | Actualités du cinéma anglais – Hollywood

Sean « Diddy » Combs a été arrêté pour trafic sexuel et racket, une accusation qui a provoqué une onde de choc dans le monde politique. Pendant ce temps, Internet regorge de spéculations sur les participants aux fêtes tristement célèbres de Diddy. Une vieille photo de sa fête du 4 juillet en 2000 a refait surface, montrant Diddy au lit avec Jennifer Lopez, Aaliyah et d’autres. Diddy et J.Lo ont été en couple de 1999 à 2001. De plus, des images de Diddy avec Justin Bieber, Donald Trump, Barack Obama et Elon Musk circulent largement en ligne. Actuellement, le magnat du hip-hop est détenu à Brooklyn et continue de nier les accusations portées contre lui.