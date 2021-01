Leurs photographies candides évoquaient des images d’un Noël familial chaleureux passé dans les Cotswolds froids.

Mais alors que les Beckham partageaient les clichés intimes avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux, ils se trouvaient en fait à plus de 4000 km en Floride.

La famille s’est envolée pour les États-Unis à bord d’un jet privé le jour de Noël, mais semble avoir posté des photos de chez elle dans le but de dissuader les fans de leur globe-trotter.

Le lendemain de Noël, David, 45 ans, a mis une photo de lui avec ses fils Brooklyn, 21 ans, et Cruz, 14 ans, sur Instagram.

FAUSSES VUES? David a posté cette image avec Cruz, à gauche, et Brooklyn le lendemain de Noël

Tous les trois étaient vêtus de vêtements d’hiver dans la campagne de l’Oxfordshire, près de la grange aménagée de 6 millions de livres sterling de la famille.

Deux jours plus tard, Victoria, 46 ans, a posté une vidéo d’elle-même dans une robe noire de 1250 £ de sa marque de mode, posant dans ce qui semblait être le trou du cul des Cotswolds.

Elle a dit à ses 29 millions d’abonnés Instagram: « Essayer des options de tenue pour le réveillon du Nouvel An (même si nous restons!) »

Une autre photo, publiée juste après 8 heures du matin le jour de Noël, montrait toute la famille en pyjama de soie bleu marine et chapeaux de fête.

C’était quelques heures à peine avant leur envol pour Miami, où le fils aîné Brooklyn a retrouvé sa fiancée Nicola Peltz.

Hier, David et ses deux plus jeunes fils – Romeo, 18 ans, et Cruz – ont été vus faire des achats de vêtements de sport dans la ville.

Des sources proches de la famille disent publier régulièrement des photos qui leur plaisent, peu importe où elles se trouvent à ce moment-là.